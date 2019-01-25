  • BIST 101.865
  • Altın 217,727
  • Dolar 5,2635
  • Euro 5,9729
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

'Millet İttifakı' 22 büyükşehir ve 27 ilde anlaştı

»
CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 31 Mart seçimlerinde iki parti 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapacak.
'Millet İttifakı' 22 büyükşehir ve 27 ilde anlaştı

CHP ve İYİ Parti heyetleri arasında, yerel seçime yönelik iş birliği çerçevesinde yapılan çalışmalar tamamlandı.

Buna göre, her iki parti 30 büyükşehirin 22'sinde ve 51 ilin 27'sinde uzlaşma sağladı. İş birliği kapsamındaki 22 büyükşehirin 12'sinde CHP, 10'nun da ise İYİ Parti aday çıkaracak. İş birliği çerçevesinde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ, büyükşehir belediyelerinde CHP, Balıkesir, Kocaeli, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon büyükşehir belediyelerinde ise İYİ Parti başkan adayı gösterecek. Geriye kalan 8 büyükşehir ve 24 ilde her parti kendi adayını çıkaracak.

CHP, 27 ilin 16'sında, İYİ Parti ise 11'inde aday gösterecek

CHP, uzlaşılan illerden Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'ta aday gösterecek.

İş birliği yapılacak ilçeler

İki parti Ankara'da 25 ilçenin 8'in de iş birliğine gitti. Ayaş, Elmadağ, Polatlı ve Yenimahalle'de CHP, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam ve Nallıhan'da İYİ Parti aday çıkaracak. Ankara'nın diğer 17 ilçesinde ise her parti kendi adayı ile seçime girecek.

CHP-İYİ Parti İstanbul'un 39 ilçesinin 29'un da ortak hareket edecek. CHP, Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda, İYİ Parti ise Arnavutköy, Bağcılar, Esenler ve Kağıthane aday çıkaracak. İstanbul'un diğer 10 ilçesinde ise her parti kendi adayını gösterecek.

CHP ve İYİ Parti İzmir'de ise 30 ilçenin 25'inde iş birliği yapacak. Bu ilçelerden 23'ünde CHP, 2'sinde İYİ Parti aday çıkaracak. Diğer 5 ilçede ise herkes kendi adayını belirleyecek. 

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar'da CHP'nin, Kiraz ve Tire'de İYİ Parti'nin adayı olacak. Karşıyaka, Konak, Selçuk, Torbalı ve Urla'da her iki parti ayrı ayrı aday gösterecek. 

Bu arada, Muğla'nın Bodrum dahil bütün ilçelerinde her iki partide kendi adaylarını çıkaracak.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ORC anketine göre Türkiye'de iki il el değiştiriyor25 Ocak 2019 Cuma 09:38
  • Atatürk Havalimanı'nda kapısı açık cipin içinden para dolu çanta çıktı24 Ocak 2019 Perşembe 20:42
  • Antalya’da hortum: 1 ölü, 1 kayıp, 11 yaralı (video)24 Ocak 2019 Perşembe 20:15
  • Rus uzman Türkiye’nin Venezüella’ya verdiği desteği yorumladı: Dostluk zor zamanlarda kendini gösterir24 Ocak 2019 Perşembe 18:51
  • Erdoğan: Trump'ın Venezüella açıklaması beni şok etti24 Ocak 2019 Perşembe 18:49
  • Ünlü oyuncunun ağabeyi ölü bulundu24 Ocak 2019 Perşembe 15:37
  • Evcil hayvanını sokağa terk edene yaptırım geliyor24 Ocak 2019 Perşembe 11:14
  • Diyanet'in kitabında skandal ifadeler: Tahsil ile dindarlık arasında ters yönlü bir ilişkiden bahsedilebilir24 Ocak 2019 Perşembe 10:31
  • Yılmaz Özdil: Kitaptan elde edilen gelirle...24 Ocak 2019 Perşembe 10:04
  • Demirtaş: Türkiye IŞİD zihniyeti tarafından yönetiliyor23 Ocak 2019 Çarşamba 19:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti