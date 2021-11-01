Milletin Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Gündoğdu, Sucuoğlu'nu kutladı

Gündoğdu, Sucuoğlu’nu kutlarken, iktidarın büyük ortağını bir an önce kurultay tartışmalarını geride bırakıp ülkenin sorunlarına odaklanmaya davet etti.

Milletin Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Gündoğdu, Ulusal Birlik Partisi’nin 22. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Faiz Sucuoğlu’nu kutlarken, iktidarın büyük ortağını bir an önce kurultay tartışmalarını geride bırakıp ülkenin sorunlarına odaklanmaya davet etti.

Milletin Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Gündoğdu yaptığı yazılı açıklamada, “Faiz Sucuoğlu ile kimyam uyuşmuyor. Onun olduğu hükümette asla olmam” diyen Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın da bu saatten sonra vatandaşın kimyasını daha fazla bozmamak için üzerine düşeni yapması gerektiği kaydedildi.

Gündoğdu, “Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir an önce Anayasa’nın 88 ve 106’ncı maddeleri uyarınca görevlendirmeyi yapmalı. Sayın Sucuoğlu önderliğinde hükümet kurulamayacaksa, vakit kaybedilmeden bir an önce erken seçim tarihi belirlenmelidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bugün milletin çığlığını duymayanlar, yarın seçim meydanlarında utanmadan milletin karşısına çıkamazlar.” ifadelerini kullandı.

Ülkede dar gelirlinin aylardır üst üste gelen zamlarla sofrasına bir lokma ekmeği nasıl götüreceğini düşünürken, ülkeyi yönetenlerin koltuk peşinde, makam mevki hırsıyla her türlü kirin pasın içine bulaştığını iddia eden Gündoğdu sözlerini şöyle tamamladı:

“Kendini öteki hissedenlerin sesi olan Milletin Partisi olarak bundan böyle iki elimiz yakanızdadır.”