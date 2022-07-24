Milletin Sesi mitingi | Kılıçdaroğlu: Bir değişim çığlığı var, değişimi yapacağız

Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de düzenlenen "Milletin Sesi Mitingi"nde, "Bir değişim çığlığı var. İşçisinden, çiftçisinden, ev kadınından, gençlere herkes değişim istiyor. Değişimi yapacağız, adaletli bir değişim. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında güzel ülkemizi d

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de düzenlenen "Milletin Sesi Mitingi"nde, "Bir değişim çığlığı var. İşçisinden, çiftçisinden, ev kadınından, gençlere herkes değişim istiyor. Değişimi yapacağız, adaletli bir değişim. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında güzel ülkemizi demokrasi ile taçlandıracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu mitingde halk seslenişinde, "Bize inanın. Rüşvet alan elçileri, iktidar olduğumuzda derhal görevlerinden alacağım. Uyuşturucu baronlarıyla mücadele edeceğim. Baronlarla fotoğraf çektirenlere de hesabını soracağım. Baskı kuruyorlar, tazminat davaları açıyorlar, sanıyorlar ki Kılıdaroğlu geri adım atacak. Sizin feriştahınız bile gelse geri adım atmam!" ifadelerini de kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yurttaşları kürsüye çıkararak kendi sorunlarını dile getirmelerini sağladığı Milletin Sesi mitinglerinin üçüncüsü Lozan’ın yıldönümünde Balıkesir’de Kuvayı Milliye Meydanı’nda yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Milletin Sesi Mitingi"nde şöyle konuştu:

"Bu ülke sıradan bir ülke değil, bu meydan sıradan bir meydan değil; Kuvayı Milliye meydanı diyoruz bu meydana"

"Aylardır yıllardır dile getirilen ses. Ama geniş kitlelere bu ses ulaşmıyordu. Bu sesi geniş kitlelere ulaştırmanın yanında Ankara'daki sağırlara da duyurmak zorundaydık. Onların da dinlemesi lazımdı. Saray'da oturup ülkenin halini düşünen değil, milletin arasında oturup milletin halini düşünen yöneticilere ihtiyacımız var. Bu ülke sıradan bir ülke değil, bu meydan sıradan bir meydan değil.

Kuvayı Milliye meydanı diyoruz bu meydana. Ey Kuvayı Milliyeciler, hoş geldiniz. Bu meydan, aynı zamanda Lozan Antlaşmasının 99.yılını kutluyoruz. 99 yıl önce Serv'i yırtıp çöp sepetine atan ve bağımsızlığı tüm emperyal güçlere onaylatan bir süreci yaşıyoruz.

99 yıl önce yaşadık, bugün büyüterek sürdürüyoruz. Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin başkenti. Meclis açıldığında ilk yapacağımız iş, Lozan'ın ilanının yıl dönümünü bayram ilan edeceğiz. Bu teklifi yaparken ak ile karayı bir daha göreceğiz. Kimlerin vatansever olup olmadığını göreceğiz. O gün genel kurulu beraber izleyeceğiz.

"Helalleşmek zorundayız, artık kucaklaşma zamanı"

Lozan'ın ne olduğunu yedi düvele anlattık, kendi ülkemizde bazı çevrelere de anlatacağız. Türkiye sıradan bir ülke değildir. Türkiye bütün mazlum milletlere örnek olan ülkedir. Bağımsızlık savaşını veren ülkedir. Türkiye'de cumhuriyet kurulduktan sonra tüm mazlum milletlerde de kurulduğunu görüyoruz. İstiklal madalyasını da hak ediyor Balıkesir. Bunun da kanun teklifini vereceğiz.

2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüz yılı olacak. Bir yüz yılda büyük acılar çektik, başarılar da oldu. Başbakanlar, bakanlar idam edildi. Gencecik insanlarımız idam sehpalarında hayatlarını kaybetti. Bir sağdan bir soldan olsun dediler, gencecik evlatlarımızı astılar.

Onlarla biz beraber helalleşmek zorundayız, artık kucaklaşma zamanı. Artık beraber olma zamanı. Artık Alevi, Sünni, Laz, Kürt, Çerkez diye bir ayrım yapmadan kucaklaşma zamanı. Beraber olacağız. CHP olarak iki kırmızı çizgimiz var; vatanımız ve bayrağımız. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun vatanına ve bayrağına saygısız olan herkes benim başımın üstünde yeri vardır.

"Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait 5 cent bile para yok"

Bugün geldiğimiz noktada kutuplaşan bir toplum var. Dış politikanın şahsileştiğini görüyoruz. Birilerinin iradesine göre dış politikanın oluştuğunu görüyoruz. Dış politikanın milli olmaktan çıkarıldığını görüyoruz. Ağır bedeller ödüyoruz. Devletin yapısında ciddi çürüme var. Devlette liyakat kalmadı. Rüşvet alanların büyükelçi olarak tayin edildiği bir ülke olmak istemiyoruz.

Devleti soyanların, devletin makamlarında yer almalarını istemiyoruz. Devlette liyakat ve adalet istiyoruz. Bizim görevimiz, devletin kurumlarında adalet ruhunu yeniden ihya etmektir. Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait 5 cent bile para yok.

Bu ülke kan ve göz yaşı ile kuruldu. Bu ülke sıradan bir ülke değil. Bu ülkenin bir itibarı ve saygınlığı var. Buradan çekip çıkarmamız lazım. Devletin dini adaletse, adaleti yeniden getirmemiz lazım. Adalet için bu kardeşiniz yürüdü, eşlik etti bana milyonl