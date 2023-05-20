Milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, YKP'yi ziyaret etti

Bağımsız Milletvekili Adayı Abdullah Korkmazhan, beraberindeki heyet ile birlikte Yeni Kıbrıs Partisi’ni ziyaret ederek, 25 Haziran ara seçimi süreci ve ‘Üç Adımda Çözüm Odaklı Siyaset’ yaklaşımı konusunda parti yetkilileri ile görüş alış verişinde bulundu.

Ziyarette yaptığı açıklamada, Yeni Kıbrıs Partisi ile birçok alanda ortak mücadele pratiklerinin olduğunu, YKP’nin siyasi görüşlerine ve değerlendirmelerine önem verdiklerini belirten Korkmazhan, seçim sürecinde izleyecekleri siyasal yaklaşımı YKP ile de paylaşmak ve görüşlerini dinlemek istediklerini kaydetti.

Seçimleri ve meclis kürsüsünü mücadele alanına dönüştüreceklerini ve üç adımda çözüm odaklı siyasi mücadeleyi büyüteceklerini vurgulayan Korkmazhan, birinci adımın İrade ve Demokrasi Odaklı Siyaset yaklaşımı olduğunu, Kıbrıslıtürk toplumunun Türkiye’deki iktidarların tahakkümü altında, asker ağırlıklı militarist bir sömürge rejiminde yaşamayı onaylamadıklarını vurguladı. Ankara ve Saray rejimi tarafından dayatılan protokol, paket, seçim ve hükümet gibi tüm müdahaleler ile yaşam biçimimizi muhafazakârlaştırma çabalarına son verilmesini, Kıbrıslıtürk toplumunun, kendi özgün kimlik ve kültürüne, laik, demokratik ve çoğulcu yapısına kendi kendini yönetme, kendi kararlarını alma hakkına ve toplumsal iradesine saygı gösterilmesini talep ettiklerinin altını çizdi.

İkinci adımın Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Kaynaklanan Toplumsal Haklar Odaklı Siyaset yaklaşımı olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Kıbrıs Cumhuriyeti bir Helen devleti değildir. Kıbrıslıtürk toplumu 1960 Kıbrıs Cumuriyeti’nin kurucu ortağıdır. Kıbrıslıtürkler, ayrılıkçı Kıbrıslıtürk liderliğinin Cumhuriyetten ayrılmasını, dünyadan izole ve Kıbrıs’ın kuzeyine hapsedilmiş bir yaşamı hiçbir zaman onaylamamıştır. Milleyetçi Kıbrıslırum liderliğinin, Kıbrıs sorununu gerekçe göstererek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ele geçirmesi ve Kıbrıslıtürklerin toplumsal haklarını rafa kaldırması kabul edilemezdir. Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüme ulaşana kadar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ve AB üyeliğinden kaynaklanan toplumsal haklarımızı elde edebilmek için uluslararası hukuk temelinde çok boyutlu bir mücadele yürüteceğiz” dedi.

Üçüncü adımın ise Federal Kıbrıs Odaklı Siyaset olduğunu söyleyen Korkmazhan, Kıbrıs sorununun ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında belirtildiği gibi tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli Birleşik Federal Kıbrıs temelinde çözüme kavuşturulmasını savunduklarını vurguladı. Çözümün bütün Kıbrıslıların insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygılı olması, herhangi bir yabancı ülkenin garantörlüğünü reddetmesi, Kıbrıs’ı tam bağımsızlığa kavuşturması ve Kıbrıs’ın tüm askeri üs ve tüm silahlardan arındırılmasını talep ettiklerini vurgulayan Korkmazhan, “Kapsamlı çözüm müzakereleri ile paralel bir şekilde Güven Arttırıcı Önlemler biran önce hayata geçirilmeye başlanmalı, toplumlararası ilişkiler ve işbirliği her alanda tesis edilmelidir. Kıbrıs sorununda erken federal çözüme ulaşmak, Kıbrıs’ı Akdeniz’de bir barış köprüsüne dönüştürmek için tüm olanaklar değerlendirilecek ve bu yönde kararlı bir mücadele yürütülecektir” dedi.

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, yaptığı konuşmada, YKP’nin seçimler ile ilgili tavrının kamuoyu ile paylaşıldığını, Sol Hareket ve Bağımsız Milletvekili Adayı Abdullah Korkmazhan’a başarılar dilediklerini belirterek, Korkmazhan’ın ortaya koyduğu üç başlıktaki mücadele yaklaşımının YKP tarafından da paylaşıldığını ve uzun yıllardır yürütüldüğünü vurguladı.

Kanatlı, YKP’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki sömürge rejimine karşı mücadeleyi ve federal Kıbrıs mücadelesini her alanda yürütmeye devam edeceğini kaydetti.