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Milletvekili Adayı Oy Verdikten Sonra Tutuklandı

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Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen genel seçimlerde çeşitli polisiye olaylar ve ilginç durumlar yaşandı.
Milletvekili Adayı Oy Verdikten Sonra Tutuklandı


Fileleftheros ve diğer gazeteler, gün gerçekleştirilen genel seçimlerde oy verme işlemleri sırasında bazı polisiye olayların yaşandığını aktardılar.


Gazete, “Birleşik Kıbrıs Avcılar Hareketi” milletvekili adayı Lefteris Yeorgiu’nun dün Limasol’da seçmen sandığı bulunan okula oy kullanmak için gidişinde maske takmadığını, sandık görevlisinin kendisine maske vermesinin ardından ise oyunu kullanıp çıkarken oradaki polis memuruyla tartışma yaşadığını yazdı.


Gazete, yaşanan arbede sonucunda Yeorgiu’nun kelepçelenerek tutuklandığını belirtirken, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yeorgiu’nun ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisin kendisine haksız ve aşırı şiddet uyguladığı iddiasında bulundu.


SEÇİM YASAKLARI İHLALLERİ…
Gazete, bir diğer haberinde ise, seçim yasaklarının 80 farklı durumla ihlal edildiğini, bunların çoğunluğunun bazı adayların reklamlarının yapılması ve SMS atılmasına devam edilmesi şeklinde olduğunu yazdı.


TUTUKLU KARAKOLUN YANINDAKİ SEÇİM MERKEZİNDE OY KULLANDI…ENGELLİ KADIN RAMPA YÜZÜNDEN OY KULLANAMADI
Gazete, dünkü seçim gününde gerçekleşen bazı olaylara da dikkat çekti.


Bu olaylardan en ilgincinin, Limasol’a bağlı “Gilani” (Ceylan) köyünde Pazar sabahı tutuklanan ve karakolda bekleyen bir kişinin, seçim sandığına gözetimle giderek oy kullanması olduğunu yazan gazete, karakolda tutuklu bulunan şahsın, ilgili makamlardan izin alınarak polis nezaretinde sandık başına giderek oyunu kullandığını yazdı.


Bir diğer haberinde ise gazete, tekerlekli sandalye kullanan engelli bir kadının dün Limasol’daki bir okulda oyunu kullanmaya gittiğini ancak engelli rampasının okula açılan kapısının kilitli olması sebebiyle oy kullanamadığını belirtti.
Söz konusu şahıs yaşadığı olayı sosyal medya üzerinden protesto etti.


Haberde, iki farklı seçim merkezinde kimlik kartı fotokopisi veya telefona çekilmiş resmiyle oy kullanma girişiminin de yaşandığı, kimlik kartı fotokopisiyle cep telefonunda bulunan kimlik kartının fotoğrafıyla oy kullanmak isteyen iki şahsın da oy vermelerine izin verilmediği vurgulandı. 


ÇİNLİ ŞAHIS OY KULLANDI
Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’a yerleşerek vatandaşlık alan ve hatta vaftiz olarak ismini de değiştiren Aleksandros isimli Çinli şahsın dün Baf’ta oy kullandığını aktardı.


Söz konusu şahsın, 2019 yılında pandemiyle mücadele çerçevesinde kendi imkanlarıyla çok sayıda maske ve diğer bazı eşyaları temin ederek halka ulaştırmasıyla tanındığını belirtti.

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