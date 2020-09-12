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Milletvekili Bertan Zaroğlu'ndan "hastane odası kirli" isyanı!

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Zaroğlu'ndan "hastane odası kirli" isyanı!
Milletvekili Bertan Zaroğlu'ndan "hastane odası kirli" isyanı!

Milletvekili Bertan Zaroğlu'ndan "hastane odası kirli" isyanı!

Kaldığı otelde ateşi çıkan ve öksürüğü artan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu; hastanede yatması için gösterilen odaya isyan etti.

Zaroğlu, tek kişilik odaya alınmadığı gibi, çift kişilik odada gösterilen yatağın da kirli olduğunu çektiği video ile kamuoyu ilke paylaştı.

Zaroğlu, “Bana bilerek böyle yapıyorlar” diyerek hastene yönetimini suçladı. Zaroğlu’nun videoyu çekerken nefessiz kaldığı ve sık sık öksürdüğü dikkatlerden kaçmadı.

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