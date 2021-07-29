Güzelyurt bağımsız milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Hasan Büyükoğlu ile temas edenlere ise PCR yapıldığı gelen bilgiler arasında.
Büyükoğlu'nun ilerleyen saatlerde açıklama yapması da bekleniyor...
Güzelyurt bağımsız milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Hasan Büyükoğlu ile temas edenlere ise PCR yapıldığı gelen bilgiler arasında.
Büyükoğlu'nun ilerleyen saatlerde açıklama yapması da bekleniyor...
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