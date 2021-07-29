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Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun Covid-19 test sonucu pozitif!

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Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun Covid-19 test sonucu pozitif!
Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun Covid-19 test sonucu pozitif!

Güzelyurt bağımsız milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Hasan Büyükoğlu ile temas edenlere ise PCR yapıldığı gelen bilgiler arasında.

Büyükoğlu'nun ilerleyen saatlerde açıklama yapması da bekleniyor...

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