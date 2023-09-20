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Milletvekili Jale Refik Rogers: Cinler periler ders kitaplarına girdi!

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Rogers, yeni atanan öğretmenlerin tayinlerinin yeterince hızlı yapılmadığını vurguladı.
Milletvekili Jale Refik Rogers: Cinler periler ders kitaplarına girdi!

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, 2023-2024 eğitim yılının sorunlar ve yetersizliklerle başladığına dikkat çekti. Alsancak İlkokulu'nun 10 yeni geçici öğretmen ve 9 öğretmen eksikliği ile kapılarını açtığını belirten Rogers, yeni atanan öğretmenlerin tayinlerinin yeterince hızlı yapılmadığını vurguladı.

Sınıfların kalabalık oluşu ve yabancı öğrenci yoğunluğunun birçok öğretmeni başka okullara nakil olmaya zorladığını ifade eden Rogers, okulda sadece 1 kıdemli öğretmen ve beş branş öğretmeni olduğunu açıkladı. Genel olarak, bu yıl ihtiyaç duyulan geçici öğretmen sayısının 250-300 civarında olması beklendiğini söyledi. Rogers, bu geçici öğretmenlerin liyakat kriteri değil, partizanlıkla seçildiğine dikkat çekti.

Rogers, kontrolsüz nüfus artışının ve eğitim altyapısının yetersizliğinin çocuklarımıza bedelini ödetildiğini belirterek, bilimsellikten uzak, cinler, periler gibi konuların okul kitaplarına girmesine göz yumulduğunu ifade etti.

Rogers, açıklamasında “Konteyner sınıfları övenler, eğitimin öğretmensiz sınıflarla başlamasına da doğal bir süreçmiş gibi bakılmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak, Rogers, okuyan, sorgulayan ve çağdaş bir neslin yetişmesini istemeyenlerin olduğunu ancak buna asla izin vermeyeceklerini vurguladı

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