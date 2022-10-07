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Milletvekili Öztürk’ün, Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmelerini Düzenleyen Yasada Tadilat Önerisi Resmî Gazetede Yayınlandı

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Milletvekili Öztürk’ün, Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmelerini Düzenleyen Yasada Tadilat Önerisi Resmî Gazetede Yayınlandı
Milletvekili Öztürk’ün, Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmelerini Düzenleyen Yasada Tadilat Önerisi Resmî Gazetede Yayınlandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasası için değişiklik önerisi sundu.

Dünkü Resmî Gazetede yayınlanan ve yayınlandığı gün itibariyle 20 gün içinde vatandaşın görüş ve öneri sunabileceği öneri, yabancıların taşınmaz mal alımlarına sınırlama getirmeyi öngörüyor.

Gerekçesinde “Bir ada ülkesi olan KKTC‘nin topraklarının sınırlı olduğu objektif bir gerçektir. Bunun yanı sıra, emlak fiyatlarındaki artış ve Türk Lirası’nın değer kaybı, vatandaşların konut hakkını kullanamamasına, bilhassa gençlerin ev sahibi olamamasına neden olmaktadır” ifadelerine yer verilen öneride, emlak fiyatlarındaki dengeleri belirleyen çeşitli faktörler olsa da yabancılara mal satışının artmasının, vatandaşları gerek moral gerekse maddi yönden olumsuz etkilediğine işaret ediliyor.

“Böylesi bir atmosferde yabancıların uzun vadeli kiralayabileceği ve alabileceği taşınmaz malları sınırlandırmak ve yatının amaçlı mal alımına izin verilmeyeceğini yasada belirtmek vatandaşların ve ülkemiz doğasının menfaatine olacaktır” denilen öneri esas yasadaki “bir konut veya bir apartman dairesi olması halinde ise arazinin yüzölçümü 5 dönümden fazla olamaz” ifadesindeki 5 dönümün 2 dönüme indirilmesi öngörüyor.

Yine öneriyle, yatırım amaçlı uzun vadeli kiralamada bankaya “en az 3 milyon Euro yatırması” kuralı, bu meblağın ciddi bir yatırımcı için oldukça az olması sebebiyle “en az 25 milyon Euro yatırması” şeklinde düzenleniyor.

Ülkede ikamet etmek isteyen yabancılara gereken izinler verilip mülkiyet hakları sağlanırken, doğanın ülke topraklarının korunması gerekçesiyle, yabancıların yatırım amaçlı mal alımına izin verilmeyeceği de 9’uncu maddede yapılan değişiklikle öneride yer alıyor.

Mal alan yabancıların uzun yıllar koçan işlemlerini yapmadığı ve bu suretle devletin gelir kaybına uğradığı ifade edilen öneride, 6 ay içeresinde koçan alınmaması halinde vergi, resim ve harçların 2 kat artırılacağı, koçan devri işleminin 1 yıl yapılmaması halinde 5 kat artırılacağı, 1 yılın sonunda ise ilgili Bakanlar Kurulu kararının kendiliğinden yürürlükten kalkacağının yasaya eklenmesi öngörülüyor.

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