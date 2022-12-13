  • BIST 5.193,30
  • Altın 1070.321
  • Dolar 18.6364
  • Euro 19.6569
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Milletvekiline bıçak çekildi, tokat atıldı!

» »
Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu, kimliğini kontrol eden polisin eline tokat vurduğunu söyledi.
Milletvekiline bıçak çekildi, tokat atıldı!

Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu, kimliğini kontrol eden polisin eline tokat vurduğunu söyledi. 

Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden başına gelen iki olayı anlatarak, isyan etti.

Tosunoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Milletvekili olarak biz bunları yaşıyorsak… Hem de ‘dokunulmazlığımız’ varken… Milletimiz neler yaşıyor acaba? Yurttaşlarımız neler? Bir araç geçtiğimiz günlerde önümü kesti. Gönyeli çemberinin az ilerisinde, tam önümde durdu. Kaza yapmak içten değildi. Araçtan indim, siyah camını açtı, küfretti, indi, “ne oluyor” derken bıçak çekti. Aracına bindi ve gitti. Polisi aradım, plakasını verdim, bulamamışlar. İlk kez gördüğüm biriydi, kişisel ya da kamusal bir sorunum yoktu, trafikte canı sıkılmış. Adam bulunamadı. Bu akşam gelelim… Alsancak dönüşü polis durdurdu, kimliğimi uzattım, “milletvekili misin” dedi, “bir sorun var mı” diye sordum ve kimliğimi geri almak istedim. Polis elime tokat attı. Evet evet! Kimliğimi almaya çalışırken, elime vurdu. Elbette öfkelendim…. Bunlar kabul edilemez, izah edilemez ve sürdürülemez. Bu ülke ne oldu böyle?

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis yarın toplanacak12 Aralık 2022 Pazartesi 20:45
  • 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komiteden geçti12 Aralık 2022 Pazartesi 20:36
  • “İyilikte Yarışalım” Proje Yarışması Gençler ile Buluşuyor12 Aralık 2022 Pazartesi 17:16
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 66.kuruluş yıldönümü resepsiyon ile kutlandı.12 Aralık 2022 Pazartesi 16:12
  • İyilik Gönüllülerinden Mesaj “Lütfen Çevremizi Temiz Tutalım”12 Aralık 2022 Pazartesi 15:27
  • Töre, “Ambargolara Hayır- Portakal Suyu Projesi” ni Yürüten Heyeti Kabul Etti12 Aralık 2022 Pazartesi 15:10
  • Geçtiğimiz Hafta 14 Yangın Meydana Geldi12 Aralık 2022 Pazartesi 14:50
  • Akçay'da araç yangını12 Aralık 2022 Pazartesi 14:44
  • Geçtiğimiz Haftada 73 Trafik Kazası Meydana Geldi12 Aralık 2022 Pazartesi 14:35
  • Göçmenköy'de Depo Yandı!12 Aralık 2022 Pazartesi 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti