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Milletvekiline Hakaret Etti! Tutuklu Yargılandı

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Millet vekili Hasan Tosunoğlu’na “şerefsiz ahlaksız ....” dediği gerekcesi ile Rahatsızlık, İtale-i Lisan suçlarından tutuklanan zanlı Alişer Kurbanov mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Milletvekiline Hakaret Etti! Tutuklu Yargılandı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Nevzat Gün, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Alişer Kurbanov’un Rahatsızlık, İtale-i Lisan, suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 10.12. 2022 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Ortaköy bölgesi Rauf Raif Denktaş anıtının önünde bulunan asfalt yol içerisinde KKTC'de 25.02.2014 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olan Lefkoşa'da sakin Alişer Kurbanov’un (E -42) trafik meselesi yüzünden tartışma yaşadığı Lefkoşa'da sakin Hasan Tosunoğlu’na (hitaben yüksek sesle “şerefsiz ahlaksız ....” demek sureti ile itale-i lisanda bulunup rahatsızlık yaptığını belirtti. Polis, adı edilenin 13.12.2022 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek KKTC'de ikamet izinsiz olduğundan dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucunda zanlının KKTC’de ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini belirtti. Polis, bu aşamada tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ileride zanlının davalarında hazır bulunabilmesi için 20 gün süre ile merkezi ceza evinde gönderilmesini talep  etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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