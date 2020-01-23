  • BIST 123.318
  • Altın 296,484
  • Dolar 5,9265
  • Euro 6,5722
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Milletvekilleir AP'de temaslarda bulundu

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Halkın Partisi (HP) milletvekili Erek Çağatay ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fikri Toros, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) temaslarda bulundu.
Milletvekilleir AP'de temaslarda bulundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Halkın Partisi (HP) milletvekili Erek Çağatay ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fikri Toros, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) temaslarda bulundu.

Temaslar çerçevesinde, dün, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında, yönetmenliğini Fevzi Tanpınar ve senaristliğini de Raşit Pertev’in yaptığı ‘Kayıp Otobüs’ belgeselinin gösterimi de gerçekleştirildi.

Hasipoğlu, Çağatay ve Toros, Cumhuriyet Meclisi AP Heyeti olarak İngiliz Avrupa Parlamentosu milletvekili Geoffrey Van Orden ile birlikte, etkinlikte birer de konuşma yaptı.

Belgeselde, 13 Mayıs 1964'te Larnaka'dan Dikelya İngiliz Üssüne  çalışmaya giderken TG 856 plakalı otobüs ile birlikte kaybolan ve bir daha geri dönmeyen 11 Kıbrıslı Türkün hikayesini anlatılıyor.

Rumlar tarafından kaçırılarak katledilen 11 Kıbrıslı Türkün kalıntıları, Kayıp şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucu 2006’da Larnaka'nın Voroklini köyündeki bir kuyuda bulunmuş ve 2009’da KKTC’de yeniden defnedilmişti.

DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ VE KOMİSYON’DA TEMASLAR

Hasipoğlu, Çağatay ve Toros, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi (AFET ) üyeleriyle yaptıkları görüşmelerde, Kıbrıs çözüm sürecine ve Doğu Akdeniz’de devam eden gelişmelere ilişkin beklentileri de aktardı.

Cumhuriyet Meclisi AP heyeti Brüksel temasları çerçevesinde AB Komisyonundaki muhattaplarıyla da temaslarda bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kolej sınavlarının birinci basamağı 25 Ocak’ta23 Ocak 2020 Perşembe 13:57
  • Türkiye ve KKTC Ombudsmanlıkta bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıyor23 Ocak 2020 Perşembe 13:57
  • Çavuşoğlu, Londra’da temaslarda bulunuyor23 Ocak 2020 Perşembe 13:56
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan Ege'de bulunan 16 adayı silahlandırdı23 Ocak 2020 Perşembe 13:12
  • Oğuz:Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün çalışmaları geliştirilmeli23 Ocak 2020 Perşembe 12:33
  • Devlet ve Kıb-Tek arasında mahsuplaşma yapıldı23 Ocak 2020 Perşembe 12:32
  • Metin Münir Türkiye'den Kıbrıs siyasetine ayar vermeye çalıştı! İşte o "Tatar kazık atar" yazısı23 Ocak 2020 Perşembe 12:28
  • Özgürgün ve DP'nin Meclis'e açtığı dokunulmazlık davası bir kez daha ertlenedi23 Ocak 2020 Perşembe 12:20
  • Ulutaş'tan mesajınız var! 23 Ocak 2020 Perşembe23 Ocak 2020 Perşembe 10:36
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı?23 Ocak 2020 Perşembe 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti