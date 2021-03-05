Milletvekilleri İle TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeleri Toplantı Yaptı

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu ile Cumhuriyet Meclisi’ndeki siyasi partilerin yurtdışı temaslarını sürdüren milletvekilleri toplantıda bir araya geldi.

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu ile Cumhuriyet Meclisi’ndeki siyasi partilerin yurtdışı temaslarını sürdüren milletvekilleri toplantıda bir araya geldi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile komisyon üyesi milletvekilleri; Asuman Erdoğan, Mehmet Güzelmansur, İsmail Özdemir ile Aydın Adnan Sezgin ve Cumhuriyet Meclisi Milletvekilleri; Özdemir Berova, Oğuzhan Hasipoğlu, Zorlu Töre, Serdar Denktaş, Fikri Toros, Erek Çağatay ve Zeki Çeler katıldı.

Özdemir Berova’nın başkanlık ettiği toplantıda, iki ülke Meclislerin dış ilişkilerde yapacağı ortak çalışmalar, Cumhuriyet Meclisi’nin AKPA ve diğer platformlardaki temsiliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.