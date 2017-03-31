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Milletvekillerinden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne ziyaret

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Milletvekillerinden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne ziyaret
Girne Üniversitesi Hastanesi’nin tüm birimlerini gezerek detaylı bilgi alan Milletvekilleri, hastanenin Geriatri Bölümünde yatan hastaları da ziyaret ettiler.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre UBP Milletvekilleri Ersin Tatar, Dr. Ergün Serdaroğlu, Dr. Ahmet Kaşif ve Bağımsız Milletvekilleri Hasan Taçoy, Dr. Hakan Dinçyürek, Menteş Gündüz, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne ziyarette bulundu. Milletvekillerine, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Hayeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Gökmen Dağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Altunç ve Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı eşlik etti. Ziyaret 29 Mart Çarşamba günü, saat 13:00’de gerçekleşti.

Girne Üniversitesi Hastanesi’nin tüm birimlerini gezerek detaylı bilgi alan Milletvekilleri, hastanenin Geriatri Bölümünde yatan hastaları da ziyaret ettiler. Üniversite Hastanesi sonrasında Denizcilik Fakültesine geçen Milletvekilleri burada Gemi Simülasyon Merkezi’ni ve uygulamalı laboratuarları gezerek Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Altunç’tan Simülasyon Merkezi ile ilgili bilgi aldılar.

ÖZLEMİNİ DUYDUĞUMUZ BİRÇOK ŞEYİ BURADA GÖRMEK ÇOK ETKİLEYİCİ

Ziyarette bir açıklama yapan Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, “Uzun yıllardır özlemiş olduğumuz birçok şeyi birarada görme şerefine nail olduk.” diyerek, hem teknolojinin hem de pratiğin bir araya geldiği ve gençlerin yetişmesinde sadece kitaptan değil pratikten de öğrenme yönündeki simülasyon çalışmalarını izlediklerini belirterek, gördüklerinden çok etkilendiklerini ifade etti. Taçoy, Üniversite Hastanesinde ülkeye gelen yüksek teknolojinin avantajlarını gördüklerini söyleyerek, bunların gelişerek devamı temennisinde bulundu ve Girne Üniversitesi Hastanesine ve Üniversiteyi yaratan Günsel Ailesine teşekkür etti.

BÜYÜK BİR İHTİYAÇ GİDERİLMİŞ OLDU

Dr. Hakan Dinçyürek ise ziyarette yaptığı açıklamada, Üniversite Hastanesi ziyaretinde önemli bilgiler edindiğini belirtti. “Üniversite Hastanesinin imkanlarını, tesisi, teknolojik cihaz altyapısını gördük. Büyük bir yatırım yapılmış.” diyen Dinçyürek, ülkemizin özellikle sağlık alanında gelişmiş teknolojilerle donatılmış, 24 saat sağlık hizmeti verebilen modern ve çağdaş yapıda hastanelere ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Dinçyürek, bu açığı kapatacak önemli bir tesis olarak gördüğü Üniversite Hastanesinin, Tıp fakültesiyle birlikte olmasının etkinliğini daha da fazla artıracağına dikkat çekti. Denizcilik Fakültesi laboratuarlarına gerçekleştirdikleri ziyarette gördüklerinden de  çok etkilendiğini belirten Dinçyürek, “Eğitim için her türlü imkanın sağlanmış olması ve çok ciddi bir yatırımın yapılmış olması etkileyici.” dedi.

Üniversite Hastanesi’nde ve Denizcilik Fakültesi’nde gördüklerinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Milletvekilleri, bu büyük yatırımın tüm ülke ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundular. 

 

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