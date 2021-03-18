Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: AYM kararı çıkana kadar Meclis'ten ayrılmayacağım

Dün hakkındaki kesinleşmiş yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, geceyi Meclis'te geçirdi.
Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP toplantı odasında olduğunu ve AYM'nin kararı çıkana kadar da Meclis'ten ayrılmayacağını söyledi.
Gergerlioğlu, "Ayaktayız. Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz" dedi.
Twitter hesabından görüntülü bir paylaşım yapan Gergerlioğlu,geceyi geçirdiği koltuğu da gösterdi.
HDP'li Gergerlioğlu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.
Onama sonrası Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AYM'nin Gergerlioğlu hakkındaki kararını beklemeden, Yargıtay'ın kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasını karar vermişti.
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