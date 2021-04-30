KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde pozitif vaka tespit edildi.

Daire hizmetlerine ara verdi

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, dairenin rutin PCR taramaları sonucunda bir personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sadrazam yaptığı yazılı açıklamada, pozitif çıkan personel nedeniyle tedbir amaçlı olarak ikinci bir açıklamaya kadar araştırmacı hizmetlerine ara verildiğini bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

BASIN AÇIKLAMASI

Dairemiz rutin PCR taramaları sonucunda bir personelin testi pozitif çıkmış olup tedbir amaçlı olarak ikinci bir açıklamaya kadar araştırmacı hizmetlerine ara verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

Dr. Ejdan Sadrazam

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü