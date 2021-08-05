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Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'ndeki bir çalışanın Covid-19 testi pozitif

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Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu 13 Ağustos’a kadar kapalı olacak.
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'ndeki bir çalışanın Covid-19 testi pozitif

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu 13 Ağustos’a kadar kapalı olacak.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Dr. Ejdan Sadrazam, yaptığı açıklamada, dairede yapılan rutin Covid-19 kontrolleri sonucunda bir personelin test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Sadrazam, “bu nedenle 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) araştırmacı hizmeti verilemeyecektir” ifadelerini kullandı.

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