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Milli atıcı Yusuf Dikeç dünya gündemine oturdu

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, eli cebinde ve özel ekipman kullanmadan yaptığı atışla gündem oldu.
Milli atıcı Yusuf Dikeç dünya gündemine oturdu

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024’ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi oldu.

 

Milli atıcı Yusuf Dikeç dünya gündemine oturdu

 

Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla takım arkadaşıyla birlikte finalde mücadele ederek gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarının yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar milli sporcunun görsellerini paylaştı.

Olimpiyat Oyunları Dikeç`i paylaştı

Olimpiyat Oyunları`nın X hesabından yapılan paylaşımda, Yusuf Dikeç ile Güney Koreli Kim Yeji`nin fotoğrafları "İhtiyacımız olduğunu bilmediğimiz Olimpiyat atıcılık yıldızları" notuyla paylaşıldı.

 

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