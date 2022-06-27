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Milli atletimiz Yiğitcan, Bursa’da KKTC’yi temsil etti

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Milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, Bursa’da katıldığı 200 metre yarışında en iyi derecesini yaparak, dördüncü oldu.
Milli atletimiz Yiğitcan, Bursa’da KKTC’yi temsil etti

Milli gururumuz Yiğitcan Hekimoğlu, 25-26 Haziran tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nın 2. gününde kendi rekorunu tazeledi...

Başarılı sprinter Hekimoğlu, KKTC'yi temsilen çıktığı 200 metre yarışında, zorlu rakipleri arasından finale çıkma başarısı göstererek "En İyi Sezon Best" derecesi 20.41 ile dördüncü olarak yarışı tamamladı.

Hekimoğlu, bugün Bursa’da çıktığı 200 metre yarışında sezonun kendi adına en iyi derecesini koşarak, KKTC’yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etti...

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