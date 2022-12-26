Milli Boksör 4’ü polis 5 kişiyi darp etti

Rahatsızlanmasından dolayı ambulansla dün akşam Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 40 yaşındaki milli boksör Metin Turunç, dün akşam hastaneyi birbirine kattı.
Metin Turunç, hastane önünde saat 20.30 sıralarında biri güvenlik 4’ü polis olmak üzere 5 kişiyi darp etti. Güçlükle etkisiz hale getirilip gözaltına alınan Metin Turunç, polis merkezine götürüldü. Metin Turunç’un bugün mahkemeye çıkarıldığı ve 3 gün tutukluluk alındığı kaydedildi.
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