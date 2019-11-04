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Milli Eğitim, 10 Kasım'a 'bayram' dedi

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Çanakkale’nin Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası için 'bayram' ifadesini kullandı.
Milli Eğitim, 10 Kasım'a 'bayram' dedi

Çanakkale’nin Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası’nda okullarda Atatürk ve Uygarlık konulu resim, șiir ve kompozisyon yarışmasında, ödüllerin verilmesi bölümünde yer alan “Bayram” ifadesi tepki topladı.

OdaTV’nin haberine göre; Çanakkale’nin Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası’nda okullarda Atatürk ve Uygarlık konulu resim, șiir ve kompozisyon yarışması düzenledi. Etkinlik okullara duyurulurken, ilçe derecesine girecek eserlere ödüllerin “Bayram” günü verileceğini bildirdi.

Eğitim İş Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Mantaş ise, Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği etkinlikteki ödüllerin verilmesi bölümünde yer alan “Bayram” ifadesine tepki gösterdi.

“AKIL TUTULMASI GİBİ”

Mantaş açıklamasında, “Bunun hesabını vereceksiniz” dedi. Mantaş, şunları söyledi:

“Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün Atatürk’ün manevi değerine bakışı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftasında , Bayramiç’deki okullarda Atatürk ve Uygarlık konulu bir resim, șiir ve kompozisyon yarışmaları düzenleyeceksin ama 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası’na ‘bayram’ diye yazacaksın… Bir de bu yazıyı okullara göstereceksin. Akıl tutulması gibi. Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Büyük Önder Atatürk’e verdiği önem bu kadar. Böyle özensiz bir kurum olabilir mi? Bunun hesabını  vereceksiniz. O oturduğunuz koltuklara Atatürk sayesinde oturduğunuzu bileceksiniz… Ya da öğreneceksiniz” dedi.

İşte okullara gönderilen yarışma şartnamesi ve o ifade:milli-egitim-10-kasima-bayram-dedi-ic-1.jpg

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