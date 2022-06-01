  • BIST 2.547,09
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3995
  • Euro 17.5838
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA‘Diyet yapıyorum ama bir türlü kilo veremiyorum’ diyorsanız…

Milli eğitim bakanı Çavuşoğlu 1 Haziran çocuk günü için mesaj yayımladı

» »
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milli eğitim bakanı Çavuşoğlu 1 Haziran çocuk günü için mesaj yayımladı

Geleceğin teminatı olan çocuklara güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek sunmanın en temel görevleri olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, çocukların her türlü haktan yararlanarak, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde yetişmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Mesajında, “Tüm çocukların sağlıklı ve çağdaş ortamlarda, en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmeleri için atılması gereken adımların farkındayız ve ona göre planlamalarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızın her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz ve onlara daha güzel yarınlar sağlamak adına var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu şöyle devam etti;

“Çocuklarımızın her türlü şiddet ve istismardan uzak tutularak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişmesini sağlamak toplumsal görevimizdir. Bu doğrultuda hareket ederek çocuklarımızın hakları için mücadele etmeli ve onlara daha güzel bir dünya bırakmak için çalışmalıyız.

Bu anlamlı gün dolayısıyla, tüm çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü'nü en içten duygularımla kutlar, mutluluğun ve huzurun daim olduğu günler geçirmelerini temenni ederim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 44 Vaka31 Mayıs 2022 Salı 18:26
  • Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 83 yıllık tecrübesi gençler ile buluşuyor...31 Mayıs 2022 Salı 18:15
  • Savaş Toksöz Halkın Partisi'nden istifa etti31 Mayıs 2022 Salı 18:10
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocuklarla birlikteydi31 Mayıs 2022 Salı 17:43
  • Özersay: Siyaseti bırakmıyorum mücadeleye devam edeceğim31 Mayıs 2022 Salı 17:43
  • Üstel, Erdoğan tarafından kabul edildi31 Mayıs 2022 Salı 16:56
  • Erhürman, ülke ekonomisine işaret ederek, "Halkın alım gücü yerlerde süründüğünden talep de daralıyor." dedi.31 Mayıs 2022 Salı 16:41
  • Merkez Bankası'ndan açıklama!31 Mayıs 2022 Salı 16:33
  • 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü: Dumansız Bir Hava Dumansız Bir Ada31 Mayıs 2022 Salı 16:31
  • Ülke geneli dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak31 Mayıs 2022 Salı 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti