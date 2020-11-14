Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve egemenliğinin simgesi olan Cumhuriyet’in 37. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutladıklarını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve egemenliğinin simgesi olan Cumhuriyet’in 37. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutladıklarını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşayacağını ve bayrakların bu topraklarda gururla dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının, yıllarca sürdürdüğü varoluş mücadelesi sonucunda 15 Kasım 1983’te egemen varlığının simgesi ve kararlılığının en güçlü ifadesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Bağımsız ve özgür bir devlete sahip olmanın bilinciyle, devletimizi en iyi noktaya taşımak için çok çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti: “Bugün bizlere düşen görev, geçmişte yaşanan zor günleri asla unutmadan, büyük fedakârlıklarla kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak ve bayrakları bu topraklarda özgürce ve gururla dalgalandırmaya devam ettirmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanması adına mücadele eden Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi şükranla selamlar; dünyanın neresinde olursa olsun kalbi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için atan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlarım.”