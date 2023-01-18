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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Hassan için başsağlığı mesajı yayımladı

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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Hassan için başsağlığı mesajı yayımladı
Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Hassan için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü, değerli bilim insanı, akademisyen ve Türk dünyasının en seçkin isimlerinden biri olan Prof. Dr. Ümit Hassan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım.

Merhum Ümit Hassan’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Yakın Doğu Üniversitesi ailesine sabır ve başsağlığı dilerim.”

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