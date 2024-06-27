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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Özer ve heyetini kabul etti

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Özer ve heyetini kabul etti

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliğine değinerek, Eğitim Bakanlığı döneminde KKTC eğitim altyapısı ve kalitenin artırılması konusunda sağlanan desteklerin parçası olmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kıbrıs Türk halkının haklı davasının uluslararası platformda güçlü bir şekilde seslendirildiğini ve tanınma için inisiyatif alındığını anımsatan Özer, Azerbaycan ile KKTC arasında yapılan ziyaretlerin, parlamento dostluk grubunun temaslarının önemli açılımlara gebe olduğunu söyledi.

Özer, eğitimde ortak kültür, dil, tarihin bilinmesi ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. KKTC temaslarını da değerlendiren Özer, verimli ziyaretler yaptıklarını belirtti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özer’in Kıbrıs Türk eğitimini daha iyi bir noktaya taşımak için fedakarlıkta bulunan bir kişi olduğunu, şimdiki görevinde de sorunlara duyarlı olmaya devam ettiğini belirtti.

Özer’in eğitim bakanlığı döneminde KKTC’ye yaptığı ziyaretle birlikte özel eğitimde tam güne geçilme noktasında ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarik edildiğini anımsatan Çavuşoğlu, buradan alınan moral ve motivasyonla kronikleşmiş sorunları çözmek için heyecanla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Türk Devletleri Topluluğu bağlamında yaşanan gelişmelerin Azerbaycan ziyaretlerine olanak sağladığını dile getiren Çavuşoğlu, iş birliğini geliştirip, yeni bir coğrafyaya açılmanın moral ve motivasyon yarattığını belirtti.

Konuşmaların ardından ziyaret anısına hediye teatisinde bulunuldu. Özer yazdığı kitapları Çavuşoğlu'na sundu.

 

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