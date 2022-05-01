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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı, bayramın, tüm insanlığın sağlık, huzur ve güven içinde geleceğe umutla bakmasına vesile olmasını temenni etti. 

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:
“Değerli halkımız, önemi her geçen gün biraz daha artan birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik, barış ve huzurun vesilesi olan bir Ramazan Bayramını daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin hissedildiği, toplumun bütün kesimlerinin birbirleriyle barıştığı, dargınlıkların ve küskünlüklerin unutulup, herkesin kaynaştığı, kucaklaştığı, paylaşma ve dayanışma günleridir. Bu bağlamda, mübarek Ramazan ayını uğurladığımız bu günlerde, Ramazan Bayramının birlik olma, sevgi ile kucaklaşma gibi hasretlerimizin yeniden kazanılmasına sebep olmasını diliyorum. Pandeminin ektisi ve savaşlar nedeniyle içinde bulunduğumuz bu zor dönemde, iç barış ve huzurun korunması ve sorunlara çözüm bulunması, temel önceliğimiz olmalıdır. Hepimize düşen görev, ülkemizin sahip olduğu barış ortamını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmaktır. Aksi halde bayramlarda yaşadığımız mutluluğun sürekli ve kalıcı olması mümkün değildir. Bu sebeple, Ramazan Bayramını toplumsal barış ve huzurumuzun devamlılığının sağlanması adına önemli bir fırsat olarak görmeli ve iyi değerlendirmeliyiz. Bayramların manevi atmosferinden istifade ederek, birbirimize daha sıkı kenetlenelim, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde problemlerimizi çözelim ve ülkemizin aydınlık geleceğini hep birlikte inşa edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramlarını en içten dileklerimle tebrik eder, aileleriyle birlikte, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirmesini dilerim”

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