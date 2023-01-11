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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye – Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Heyetini kabul etti

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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye – Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Heyetini kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye – Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Heyetini kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye – Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ile beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Görüşme, Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Nazım Çavuşoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının her türlü zorluğa rağmen vatanına ve devletine sahip çıktığını belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1571 yılında buralara gelen atalarımızın verdiği milli mücadelenin bir sonucudur” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın Türk toprağı olduğuna ve öyle kalacağına vurgu yaparak, atalarından aldıkları emaneti 450 yıldır can başla koruduklarını ve korumaya da devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Biz, bu küçük coğrafyada çok büyük işlere imza attık. Tarihimizden aldığımız güç ile kimseye boyun eğmedik, anavatanımızla tek vücut olarak özgür bir devlet yarattık” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü’nün bu coğrafyada sonsuza dek var olacağını ve milli mücadelenin yeni nesillere aktarılması adına önemli adımlar attıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Milli Mücadele Tarihi kitabının hazırlanması ve eğitim müfredatında yerini alması için de çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu “İçiniz rahat olsun. Bu toprak güvenli ellerde ve emanetimize sahip çıkmaya, bu topraklarda Türk varlığını yaşatmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasına son verdi.

Türkiye – Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ise konuşmasında, Bakan Çavuşoğlu’na milli davaya ve bayrağa sahip çıktığı için teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının büyük bir sorumluluk içinde emaneti koruduğunu, her türlü zorluğa rağmen bayrağına ve devletine sahip çıktığını da sözlerine ekleyen Aydoğan, Kıbrıs’ın Türkiye ve Türk dünyası için önemli bir yere sahip olduğunu ve milli davaya sahip çıkacak gençlerin yetiştirilmesinin bu çerçevede önem arz ettiğini söyledi.

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