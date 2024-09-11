Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, yeni öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Eylül’de başlayacak 2024-2025 Öğretim Yılı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Bakanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, yeni öğretim yılı hazırlıkları, yapılan yatırımlar, okul tadilatları, prefabrik sınıflar ve yabancı öğrenciler gibi konularda açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık bünyesinde kurulan Deprem Komitesi’nden gelen raporlar doğrultusunda 26 okulun kısmen veya tamamen kullanım dışı kaldığını aktaran Çavuşoğlu, eğitimin aksamaması için kurulan prefabrik sınıfların kalıcı değil, geçici bir çözüm olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu bugüne kadar kurulan prefabrik yapıların maliyetinin 48 milyon 751 bin 775 Türk Lirası olduğunu da belirtti.

Çavuşoğlu, 71 farklı alanda 427 bin adet kitabın basımını kendi imkanları ile yaptıklarını, 280 bin defter ve 187 bin 750 adet kırtasiye malzemesinin de dağıtımını tamamlamak üzere olduklarını kaydetti.

Görevde bulunduğu süre boyunca 23 yeni okulun temelinin atıldığını ve 81 yeni sınıfın hizmete sunulduğunu belirten Çavuşoğlu, iş birliklerinden dolayı eğitime katkı koyan belediyelere, belediye başkanlarına ve iş insanlarına teşekkür etti.

Tam gün eğitim uygulamasına mevcut haliyle bu yıl da devam edileceğini kaydeden Çavuşoğlu, okullardaki güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu uygulamayı artırarak sürdürme hedefini ortaya koydu.

-“28 okulumuzda güçlendirme çalışmalarına başlandı, 3 okulumuzda ise çalışmaların başlaması için sözleşme aşamasına gelindi”

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, üç aylık yaz tatilinin ardından kamu ve özel okullar dahil olmak üzere, İlköğretim Dairesi'ne bağlı 128 okulda 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi'ne bağlı 48 okulda 30 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı 13 okulda 4 bin 500 olmak üzere yaklaşık 65 bin öğrencinin pazartesi günü ders başı yapacağını söyledi.

Çavuşoğlu, “Öncelikle, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim için emek veren herkese, hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Eğitimdeki hedefleri daha ileri taşımak, öğrenci ve öğretmenlere en iyi imkanları sunmak için yoğun bir gayretle çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, okulları depreme karşı güçlendirme çalışmalarını şöyle anlattı:

“Başbakanlık bünyesinde kurulan Deprem Komitesi’nden gelen raporlar doğrultusunda, 127 okuldan 77 okulumuzun durumu değerlendirildi, 28 okulumuzda güçlendirme çalışmalarına başlandı, 3 okulumuzda ise çalışmaların başlaması için sözleşme aşamasına gelindi. Güçlendirme çalışmaları başlayan 28 okulumuzun 22 tanesi, pazartesi günü açılacak eğitim yılına hazır olacak. Geriye kalan 6 okulumuzda ise gerekli önlemler alınarak çalışmalar devam edecektir.

Gelen raporlar çerçevesinde, 26 okulumuzu kısmen veya tamamen kullanım dışı bırakmak zorunda kaldığımızı, buradan belirtmek isterim. Bunun birlikte, komite ile yaptığımız çalışmalar sonucunda, 5 okulumuzun güçlendirme ihtiyacı olmadığı kararlaştırıldı.

Gelinen aşamada, şu ana kadar projesi gelen 7 okul için ihaleye çıkma süreci devam etmekte, ihalesine teklif atılmayan 11 okulumuz ise yeniden ihale aşamasındadır. Henüz değerlendirilmesi yapılmayan ve projesi hazır olmayan 65 okulumuz için de çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

Burada altını çizerek belirtmek isterim ki, okullarımızda yürütülen güçlendirme çalışmaları, deprem komitesi ve mühendislerden gelen raporlar doğrultusunda ilerlemektedir. Hatta, bazı raporlar deprem komitesine ve tarafımıza ulaşmamış olmasına rağmen, mühendislerimizden aldığımız sözlü bilgiler doğrultusunda, çocuklarımızın güvenliğini gözeterek, inisiyatif almış ve Lefke İstiklal İlkokulu gibi bazı okullarımızı boşaltmış bulunmaktayız.”

-“Prefabrik sınıflar kalıcı değil, geçicidir”

Türkiye’deki 6 Şubat depreminden sonra artan deprem farkındalığı ile eğitim ortamlarının güvenliği için bir dizi önlem alındığını anımsatan Çavuşoğlu, “Bu noktada, okullarımızda yapılan mühendislik testlerinin sonuçlarına bağlı olarak, güçlendirme ve yıkım kararları, tamamen mühendislerimizin verdiği raporlar çerçevesinde alınmaktadır.” dedi.

Öğrenci, öğretmen ve çalışanlarının can güvenliğinin öncelikleri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, kesintisiz eğitimin de vazgeçilmez olduğunu ve prefabrik sınıfların da bu nedenle kurulduğunu belirtti.

Deprem Komitesi raporları doğrultusunda, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 294 sınıf ve odanın boşaltıldığını aktaran Çavuşoğlu, boşaltılan sınıfların yerine toplam 218 prefabrik sınıf kurulduğunu söyledi.

Öğrenci sayısı yüksek olan okullarda ise öğrenci sayısını seyrekleştirmek amacıyla 33 adet prefabrik sınıfın kurulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, kurulan prefabrik sınıfların geçici bir çözüm olduğu vurgusunda bulundu.

Prefabrik yapılarla ilgili detaylar paylaşan Çavuşoğlu, “Prefabrik yapılarımız hakkında da bilgi vermek gerekirse, 2023 yılında 108 adet prefabrik yapıyı hizmete koyduk. 2024 yılında ise 110 adet prefabrik sınıf, öğretmen odası ve kantin okullarımıza yerleştirildi. Bu noktada, prefabrik sınıflarımızın her birini, 48 metrekare standart sınıf büyüklüğünde düzenledik ve elektrik voltajı yeterli olan okullarımızda çift, voltajı yetersiz olan okullarımızda ise tek klima ile donattık. Tüm bu bilgilere ek olarak, bugüne kadar kurduğumuz prefabrik yapılarımızın maliyeti toplamda 48 milyon 751 bin 775 Türk lirası olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, binalar tamamlandıktan sonra geçici olarak okullara yerleştirilen prefabrik yapıların “resim atölyesi, genel atölye, zümre odası, spor odası, ambar, masa tenisi odası ve kafeteryalara yardımcı yemek odası gibi çeşitli eğitsel ve sosyal alanlar” olarak değerlendirileceğini de ekledi.

Çavuşoğlu, “Ayrıca, bu prefabrik yapıları, belirleyeceğimiz üç ilçeye hizmet verecek üç gençlik kampının oluşturulmasında da kullanmayı hedefliyoruz. Bu sayede, gençlerimize çeşitli etkinliklere katılabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri yeni bir alan yaratmış olacağız.” dedi.

-“Okullarımızın teknolojik altyapısını güçlendirmek için önemli yatırımlar yaptık”

“Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Bu bilinçle, bakanlık olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, nitelikli ve çağdaş bir eğitim sistemi oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, her öğrencimize en iyi eğitim ortamını sunarak, onların geleceğe güvenle hazırlanmalarını sağlamaktır.” diyen Çavuşoğlu, görev süresi boyunca okulların teknolojik altyapısını güçlendirmek için yaptıkları yatırımları sıraladı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“74 yeni laboratuvar kurulumunu gerçekleştirirken, toplamda 2 bin 139 adet bilgisayar, bin 433 adet klima, 821 adet akıllı tahta, 18 bin 333 sandalye, 12 bin 545 öğrenci masası, 426 adet yazıcı, 859 adet öğretmen masası, 2 bin 107 adet öğretmen sandalyesi, 142 projeksiyon cihazı, 265 adet beyaz tahta, 709 adet pano, 649 adet dolap, 196 adet bank, 120 adet piknik masası, bin 752 adet perde, 35 adet fotokopi makinesi, 17 adet ses sistemi, 291 adet bilgisayar masası ve bin 495 adet kameranın kurulumu yaparak okullarımızın donanımını iyileştirdik ve eğitim ortamlarını daha verimli hale getirdik.”

-“427 bin adet kitabın basımını gerçekleştirdik”

Yeni eğitim yılında, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini gözeterek her bir öğrenciye gerekli kaynakları sunmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bağlamda, tüm öğrencilerimizin ders kitaplarını zamanında alabilmeleri için 71 farklı alanda 427 bin adet kitabın basımını kendi imkanlarımızla gerçekleştirirken, 280 bin defter ve 187 bin 750 adet kırtasiye malzemesinin de dağıtımını tamamlıyoruz. Öğrencilerimiz, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte kitaplarını ve malzemelerini eksiksiz olarak alacaktır. Ayrıca, müfredat kapsamında hazırladığımız yeni içeriklerin de öğrencilere ulaştırılması için gerekli tüm adımları attık. Öğrencilerimizin, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmeleri ve bilgiye erişim becerilerini geliştirebilmeleri için, ders kitaplarımızı sürekli olarak yeniliyor ve güncelliyoruz.”

-“Amacımız, çocuklarımızın çağdaş ve nitelikli bir eğitim alabilmeleri için en iyi fiziki şartları sunmak”

Çocukların eğitim haklarını en iyi şekilde sağlamakla yükümlü olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, öğrencilerin en iyi koşullarda eğitim alabilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Artan öğrenci sayısı nedeniyle yeni okullara olan ihtiyacın da arttığını belirten Çavuşoğlu, eğitim alt yapısını güçlendirmek adına da kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Çavuşoğlu söyle devam etti:

“Bilinmesini isterim ki, görevde bulunduğumuz süre boyunca 23 yeni okulun temellerini attık. 12'si devlet, 11'i ise ülkemizin değerli iş insanları ve belediyelerimiz tarafından olmak üzere toplamda 23 yeni okulumuzu eğitimimize kazandırdık. Yaptığımız yeni okullara ek olarak ayrıca, 40 yeni sınıf devlet, 41 yeni sınıf ise yine iş insanlarımız ve belediyelerimiz tarafından yapılmış olup, farklı okullarda yapımı tamamlanan toplamda 81 yeni sınıfı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunduk.

Yeni eğitim yılında da Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi, Değirmenlik İlkokulu Yeni Binası ve Çatalköy İlkokulu Yeni Binası, Pazartesi gününden itibaren öğrencilerimize ve öğretmenlerimize kapılarını açacaktır. Bu okullarımızın ihtiyaç duyduğu tüm donanımlar da okullarımıza gönderilmiş ve yerleştirilmiştir. Ziyamet’te yapımı tamamlanmak üzere olan Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ise 1 ay içerisinde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Lapta’da ise Lapta Yavuzlar Lisesi’nde yaşanan kalabalık sınıf sorunun gidermek adına, bu bölgede yeni bir ortaokul yerleşkesi oluşturduğumuzun bilgisini, sizinle paylaşmak istiyorum.

Burada, iş birliklerinden dolayı eğitime katkı koyan belediyelerimize, belediye başkanlarımıza ve ülkemizin değerli iş insanlarına yürekten teşekkür ediyorum.

Bunlara ek olarak, İskele’de Muharrem Döveç Ortaokulu’nun ve Erenköy’de Erenköy Lisesi’nin yapımı devam ederken, Girne’de yeni lise ve ilkokul binalarının, Girne Meslek Lisesi’nin, Gazimağusa’da bir ortaokulun ve Gönyeli’de bir ilkokulun yapımı için de gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.

Güçlendirme çalışmaları ile birlikte, yaz döneminde okullarımızın bakım - onarımları için de çalışmalarımıza devam ettik ve bu çerçevede, toplamda 91 okulumuzun güçlendirme kısımlarının yanında, genel tamir ve tadilatını gerçekleştirdiğimizi buradan belirtmek isterim. Amacımız, çocuklarımızın çağdaş ve nitelikli bir eğitim alabilmeleri için en iyi fiziki şartları sunmak ve geleceğe güvenle bakan bir nesil yetiştirmektir.”

-“Öğrenci Taşımacılığı için 560 milyon 501 bin 765 lira 50 kuruş ödeme yapıldı”

“Öğrencilerimizin okullara ulaşımını sağlanması noktasında ise yürüttüğümüz iş birlikleri ve imzaladığımız protokoller ile sorunsuz bir yılı geride bıraktık.” diyen Çavuşoğlu, bu çerçevede toplam 560 milyon 501 bin 765 lira 50 kuruş ödeme yaptıklarını ve geçen yıl imzalanan 493 sözleşme ve 769 araç ile 21 bin 802 öğrenciyi okullarına ve evlerine ulaştırdıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği ile yaptıkları görüşmeler çerçevesinde, yeni eğitim yılında da öğrenci taşımacılığının sorunsuz devam edeceğini belirtti.

-“Öğretmenlerimiz ile birlikte geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz”

Kamu ve özeldeki yaklaşık 6 bin 300 öğretmenin eğitim vereceğini ve eğitim kalitesini artırmak adına önemli görevler üstleneceğini kaydeden Eğitim Bakanı, yeni eğitim yılı öncesinde 27 müdür ile 69 muavin görevlerine atandığını ve 714 öğretmenin nakil işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Çavuşoğlu ayrıca, Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılan öğretmenlik sınavında başarılı olan 270 yeni öğretmenin de Bakanlık kadrosuna katılacağını ekledi.

Öğretmenlere yönelik çeşitli hizmet içi eğitim programları uyguladıklarını da belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıl, Eğitim Ortak Hizmet Dairemiz tarafından öğretmenlerimize, toplamda 20 bin 581 saat hizmet içi eğitim vermiştik. Bu yıl ise öğretmenlerimize yönelik eğitimlerimizi daha kapsamlı hale getirerek, 72 konu başlığında, önceki yıl verilen kurs saatlerini aşacak şekilde hizmet içi eğitim planladık. Bu eğitimleri, öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini güncel tutarak, öğrencilerimize daha etkili bir eğitim sunmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Yeni atanan öğretmenlerimiz de alanlarındaki en son gelişmeleri takip ederek ve edindikleri bilgileri uygulamaya koyarak, eğitim ortamımızı daha da zenginleştireceklerdir. Bu noktada altını çizmek isterim ki; öğretmenlerimiz ile birlikte geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz.”

Çavuşoğlu, öğretmenlerin özverili çalışmaları ve yetkinliklerinin “eğitimde başarının anahtarı” olduğunun da altını çizerek, öğretmenlerin sıkıntılarını anladığını, bu konuda çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini ve öğretmenlerin iş birliği ve motivasyonunu artırmak için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

-“Okullarımızın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edecektir.”

Okullarda birikmiş yapısal sıkıntıların varlığını kabul ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Okullarımızın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edecektir. Bu süreç, projelerin büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir ve yaz tatili süresinde tamamlanması mümkün olmayabilir. Bu noktada, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ettiğimizin ve en iyi sonuçları elde etmek için çalıştığımızın bilinmesini isterim.” dedi.

-“2024 bütçemizden Eylül ayına kadar toplamda 5 milyar 151 milyon 376 bin 774 lira 67 kuruş harcama yaptık”

Geçen yıl bütçeden 4 milyar 465 milyon 201 bin 812 lira 82 kuruş harcama yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“2024 yılı bütçesinde ise okullarımızın altyapısının güçlendirilmesinden öğretmenlerimizin ve personelimizin maaş ödemelerine, teknik donanım ve malzeme alımlarından kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerin desteklenmesine kadar, geniş bir yelpazede yapılan harcamalar için, 10 milyar 377 milyon 214 bin 125 lira 66 kuruş bütçe ayrılmıştır. Eylül ayına kadar da bu bütçeden toplamda, 5 milyar 151 milyon 376 bin 774 lira 67 kuruş harcama gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamlı bütçe kullanımı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve toplumsal kalkınmayı desteklemek için planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Gelecekte de bu tür yatırımlarla, toplumsal refahı artırmaya ve eğitim alanındaki ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz.”

-“Okul bütçelerine 22 milyon 527 bin 945 TL'lik katkı”

Eğitimdeki tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde, motive edici ve planlı bir yol haritası ile mevcut sıkıntıların geride bırakılacağına inanç belirten Nazım Çavuşoğlu, bu çerçevede geçen yıl başlattıkları okul bütçelerine ve yiyecek içecek kalemlerine yönelik mali desteği bu yıl da sürdüreceklerini belirtti.

Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2023 yılında İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarımız için 8 milyon 453 bin 473 TL, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarımız için 2 milyon 212 bin 360 TL ve Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarımız için 11 milyon 862 bin 112 TL olmak üzere, toplamda 22 milyon 527 bin 945 TL okul bütçelerine kaynak aktardık. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ise Eylül ve Aralık ayları arasında, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarımız için 3 milyon 489 bin 720 TL, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarımız için 1 milyon 199 bin 700 TL ve Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarımız için 6 milyon 265 bin 200 TL olmak üzere, toplamda 10 milyon 954 bin 620 TL tutarında bütçe desteği sağlarken, okul bütçelerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı’ndan 40 milyon TL’lik bir talepte bulunduğumuzu belirtmek isterim. Bu doğrultuda, tüm çalışmalarımızın ve harcamalarımızın toplumumuza en iyi hizmeti sunmayı amaçladığını, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, her adımımızda hukuki çerçeveye uygun hareket ettiğimizi ve şeffaflık ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldığımızı açıkça vurgulamak isterim.”

-“Tam gün eğitim uygulamasına, mevcut haliyle devam etmeye karar verdik”

Çavuşoğlu, geçen yıl haftanın iki günü olacak şekilde uygulamaya başlanan tam gün eğitime de değindi.

Çavuşoğlu, şunları söyledş:

“Okullarımızda devam eden güçlendirme çalışmalarını göz önünde bulundurarak, tam gün eğitim uygulamasına, mevcut haliyle devam etmeye karar verdik. Bu doğrultuda yeni eğitim yılında, okul idarelerinden gelen talep üzerine, öğrencilerimiz, Pazartesi ve Perşembe günleri tam gün eğitime devam edeceklerdir. Hedefimiz ise okullarımızdaki güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasını ardından, önümüzdeki yıllarda bu uygulamayı artırarak devam ettirmektir. Bu adım, öğrencilerimizin daha verimli bir eğitim süreci geçirmelerine ve eğitim kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.”

-Sendikalarla işbirliği konusu

Öğretmenler ve öğretmen sendikalarıyla uzun vadeli bir iş birliği süreci içerisinde olma ve birlikte hareket etme isteğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “İyi niyetle hareket ederek, eğitimde kaliteyi artırmak ve her öğrencimize eşit fırsatlar sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürürken, eğitimdeki başarının tüm paydaşlarla, iş birliği ve koordinasyon içinde yürütülen ortak çalışmalarla mümkün olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Kurulacak sağlıklı ve güvene dayalı iş birliğinin, eğitim sisteminin her yönüyle daha verimli ve etkili hale gelmesine katkıda bulunacağına inanç belirten Çavuşoğlu, şu şekilde devam etti:

“Bu iş birliği sayesinde, öğretim süreçlerinde karşılaşılan zorluklar, daha hızlı ve etkili bir şekilde aşılacak, öğrencilere daha kaliteli bir eğitim sunulacaktır. Bu süreçte, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve tüm eğitim paydaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak, eğitim alanında en iyi sonuçları elde etmek için iyi niyetle ve çözüm odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, eğitim sistemimizi sürekli olarak iyileştirmek ve tüm öğrencilere kaliteli bir eğitim sunmaktır.”

-“Yabancı öğrenciler için sertifika şartı getirdik”

Nazım Çavuşoğlu, yabancı öğrencilerin okullara kabulünde bazı radikal kararlar almak durumda kaldıklarını da ifade etti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl ülkemizde eğitim görecek yabancı öğrencilerin okullar kayıt yaptırabilmeleri için uyguladığımız kısmi kısıtlama ve sertifika zorunluluğu kararlarını, bu yıl tüm sınıf seviyelerine yayarak, sınıf içindeki olası huzursuzlukları ortadan kaldırmayı hedefledik. Buradan, özel okullardan devlet okullarına geçiş yapacak öğrencilerde de bu sertifika zorunluluğunu uygulamaya koyduğumuzun altını çizmek isterim.”

Çavuşoğlu, bu karar doğrultusunda Atatürk Öğretmen Akademisi başta olmak üzere birçok kurumda sertifika programları başlattıklarını da aktardı. Sertifikası bulunmayan yabancı öğrencilerin ülkeye uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla düzenlenecek kurslara katılacağını ve yeterlilik sertifikasını almalarının ardından okullara kayıt yaptırabileceklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Aldığımız kararlar sonucunda önemli bir ilerleme kaydettiğimizi ve bu konuda öğretmenlerimizle birlikte daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza yürekten inandığımı belirtmek istiyorum.” dedi.

-“Atatürk Öğretmen Akademisi ile yaptığımız çalışmalar tarihin en iyi seviyesindedir”

Atatürk Öğretmen Akademisi ile yürütülen çalışmalara da değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Görevde bulunduğum süre içerisinde, Akademiyi ayağa kaldıracak, ona yeniden ivme kazandıracak bir vizyonu ortaya koyduk ve koymaya devam ediyoruz. Bugün, akademi tarihinin en yüksek akademik kadrosu ve öğrenci sayısına ulaştığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Bu başarı, ortaya koydukları vizyona verdiğimiz sınırsız desteğin bir sonucudur. Biz, bu desteği artırmak için gereken her adımı atıyoruz. Bu bağlamda da öğretmenlerimizin gelişimine katkı koymak için Atatürk Öğretmen Akademisi ve Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalanmasına aracı olarak protokolün imzalanmasını sağladık. Amacımız, Akademiyi daha da güçlendirerek, ülkemize ve eğitim sistemimize daha büyük katkılar sunacak bir yapıya kavuşturmaktır. Atatürk Öğretmen Akademisi ile yaptığımız çalışmaların tarihin en iyi seviyesinde olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hep birlikte daha iyiyi hedeflemeye ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.”

-"Meslek okullarında programlar güncellendi"

Meslek liselerinde 20 alanda mesleki yabancı dil öğretmen kılavuzlarını ve İş Sağlığı Güvenliği, Girişimcilik, İş Organizasyonu ve Kalite Yönetimi ile ilgili yeni derslerin öğretmen kılavuzlarını tamamladıklarını belirten Çavuşoğlu, bütün alanlarda meslek standartlarına göre tüm programların güncellendiğini kaydetti.

Okul öncesinin yaygınlaştırılması amacıyla Çatalköy İlkokulu ve Karakum Anaokulu'nda 4 yaş şubelerinin açılımı için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu yıl okullarda 4 yaş gruplarının da eğitimlerine başlanacağını söyledi.

Çavuşoğlu konuşmasını, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek ve öğrenci, öğretmen ve velilerin başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ederek tamamladı.