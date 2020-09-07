Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu:Bakanlar Kurulu karar almadı yarın okullar devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu BRT'de canlı yayın konuğu oldu.

Okulların ne olacağına yarın Bakanlar Kurulunda karar verilecek dedi.Sağlık Bakanlığının önerilerine göre karar vereceklerini.

Öğretmenler sendikasının yarın yapacağı eylem hakkında düşüncesi sorulan Çavuşoğlu:'' Biz bu hafta çok kez konuştuk,böyle bir açıklama yapılması yanlıştır'' dedi.

Yarın okullar devam edecek diyen Çavuşoğlu: ''Bakanlar Kurulunun henüz aldığı bir karar yok,Okullar yarın devam edecek.'' dedi.