Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün Ankara’ya gidiyor.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu, temasları doğrultusunda mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya gelecek.

Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) ziyaret ederek, KKTC’de faaliyet gösteren bazı üniversite rektörlerinin de katılacağı değerlendirme toplantısına katılacak olan Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Recep Ali Er ile görüşme gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu’na temasları sırasında bakanlık bürokratları eşlik edecek.

Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.