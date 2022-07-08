Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurban Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımlad

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların kardeşliği ve millet olma şuurunu pekiştirdiğine vurgu yaparak, Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberlik duygularıyla, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini d

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

“Değerli Halkımız;

Bayramlar, milli ve manevi duygularımızı canlı tutan, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan, kırgınlıkların ve dargınlıkların bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşılan değerli günlerdir.

Bu vesileyle, hep birlikte paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz.

Dini ve milli duyguları yoğun olarak yaşandığımız bu değerli günlerin değerini bilerek, sahip olduğumuz güzellikleri paylaşırken, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak, kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz.

Milletçe içerisinden geçtiğimiz bu zorlu dönemi de ancak sabırla, sağduyuyla, metanetle, olgunlukla, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek atlatabileceğimizi unutmamalıyız. Kıbrıs Türk Toplumu olarak birlikte hareket ettiğimiz sürece, her türlü zorluğun, her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, Bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”