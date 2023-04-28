  • BIST 4.677,36
  • Altın 1241.149
  • Dolar 19.447
  • Euro 21.435
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TEKNOFEST’in açılışına katıldı

» »
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen açılış törenine katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TEKNOFEST’in açılışına katıldı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez İstanbul'da açtı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TEKNOFEST'in İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen açılış törenine katıldı.

TEKNOFEST açılışına katılmak ve etkinlikleri yerinde takip etmek üzere dün İstanbul’a giden Çavuşoğlu, etkinlikler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuk bakanlar onuruna verdiği akşam yemeğine de katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na TEKNOFEST ceketi ve Togg’un bulunduğu bir çerçeve hediye etti.

Çavuşoğlu etkinlikler kapsamında ayrıca Türkiye tarafından üretilen elektrikli otomobil olan Togg’un tanıtım standını da ziyaret etti.

Togg aracına oturarak teknik özellikleri hakkında bilgiler alan Çavuşoğlu, test sürüşüne katıldı.

TEKNOFEST kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından üretilen yerli hava araçlarının bulunduğu stantları da gezen Çavuşoğlu, Akıncı ve KIZILELMA isimli insansız hava araçları hakkında bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu ile birlikte İstanbul’da bulunan Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ise Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Arifoğlu ile birlikte Kocaeli’ne geçerek SSEML ekibi ile bir araya geldi.

TEKNOFEST Liseler Arası Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları kategorisinde ülkemizi temsil edecek olan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, “GUFİ” ismini verdikleri araç ile Kocaeli’nde piste çıkacak.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle açılış seremonisinin ertelenmesi sebebiyle Kocaeli’ne geçemeyen Bakan Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Altuğra yanan Devlet Laboratuvarını ziyaret etti28 Nisan 2023 Cuma 15:11
  • CTP ve AKEL’in oluşturduğu komite ilk toplantısını yaptı28 Nisan 2023 Cuma 15:01
  • İsmail Doğan hakkındaki karar açıklandı...28 Nisan 2023 Cuma 14:58
  • Sürücülerin Dikkatine28 Nisan 2023 Cuma 14:57
  • Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödendi28 Nisan 2023 Cuma 12:47
  • Lapta'da Ev Yangını28 Nisan 2023 Cuma 12:27
  • Yüksekten Düştü28 Nisan 2023 Cuma 12:20
  • Veteriner Helkimler Sendikası: Veteriner Dairesi Müdürlüğünde Yönetim Boşluğu28 Nisan 2023 Cuma 12:05
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Gülseren Eğitim Kışlası’nda mücahitlerle bir araya geldi28 Nisan 2023 Cuma 11:19
  • Tacan Reynar:"Bu yolu SÖZ veriyorum temiz ellerimizle, alnımız açık ve omuz omuza yürüyeceğiz!"28 Nisan 2023 Cuma 11:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti