Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili bir soru önergesine verdiği cevapta, 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını belirtti.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye genelinde öğretmen açığı ve atamalara ilişkin yazılı soru önergesi vermişti.
"Bakanlığımızca 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacaktır" diyen Selçuk, önceliğin kalkınmada öncelikli illere verileceğini belirtti.
Bakan Selçuk önergeye verdiği yanıtta,"Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin 4 yıl sözleşmeli +2 yıl kadrolu olarak aynı eğitim kurumunda görev yapması sağlanarak eğitimde sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir" dedi.
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