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Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı

2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin tarihlerini de açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

"'Okulu çok özledim.' Yahut 'Ne yani bitti mi tatil?' diyen çocuklara kısa bir bilgilendirme" diyen Selçuk, ara tatil tarihleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Açılış: 9 Eylül, İlk Ara Tatil: 18-22 Kasım, Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak, 2. Ara Tatil: 6-10 Nisan, Kapanış: 19 Haziran."

Selçuk, "Tatilin son günlerindesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce" dedi.

 

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