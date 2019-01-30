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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Temel liselerin yerine ne koyacağımızı önümüzdeki haftalarda açıklayacağız

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sisteminin dönüşümü hakkında net bir yol haritasına sahip olduklarını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Temel liselerin yerine ne koyacağımızı önümüzdeki haftalarda açıklayacağız

Antalya’da bir törende temel liselerin kaldırılması hakkında konuşan Selçuk, bu liselerin yerine neyin geleceğini önümüzdeki haftalarda açıklayacağını söyledi:

“Biz eğitim sisteminin yapısal dinamiklerinde yapacağımız çalışmalarla bir dönüşümü tasarlamaya gayret ediyoruz. Yoksa birkaç sene önceden beri belirlenen ve zaten okullara dönüşmesi beklenen kuruluşlarımızın alacağı yolda elbette katkılarımız olacak. Ve ne yapabilirsek bu sürecin sancısız şekilde gelişmesi için her türlü çabayı göstereceğiz.

“Yerine ne koyacağımız konusunda ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda açıklama fırsatımız olacak, hazırlıklarımız bitti.

“Benim önemsediklerimden bir diğeri de tasarım beceri atölyeleri. Bu projenin de Şubat ayında Türkiye’de 30 kadar okulumuzda pilot olarak başlanacağının, inşaatların tamamlandığını, öğretim programı içeriklerinin hazırlandığını ifade etmek isterim. Çok önemsiyorum; bizim ortaokullarda bile üniversitedeki bazı meslek alanlarının izdüşümünü görmek durumundayız. Örneğin mühendislik atölyesini ilkokulda görmek zorundayız.”

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