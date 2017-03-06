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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Atatürk de parti başkanı iken Cumhurbaşkanıydı

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Atatürk de parti başkanı iken Cumhurbaşkanıydı
"İnönü'nün, Bayar'ın hem partisi vardı, hem Cumhurbaşkanıydı"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Mersin’de partisinin etkinliğinde yaptığı konuşmada "Atatürk'ün partisi vardı. Hem parti başkanıydı hem Cumhurbaşkanı" dedi.

 Mersin'de AKP'nin referandum etkinliklerine katılan Yılmaz, "Cumhurbaşkanı partili olur mu?" diye sorulduğunu hatırlattı.

"İnönü'nün, Bayar'ın hem partisi vardı, hem Cumhurbaşkanıydı"

Geçmişteki birçok cumhurbaşkanının parti başkanlığından geldiğini söyleyen Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Atatürk'ün partisi vardı. Hem parti başkanıydı hem Cumhurbaşkanı. İnönü'nün, Bayar'ın hem partisi vardı, hem Cumhurbaşkanıydı. O zaman diyorlar ki 'Bu 40-50 yıl önceydi. Siz 40-50 yıl önceki modele niye dönüyorsunuz'. O zaman bizde diyoruz ki Fransa'ya bakın. Fransa'nın Devlet Başkanı Hollande, Sosyalist Parti başkanı. Fransa'da devlet başkanı bir parti başkanı oluyor, Türkiye'ye gelince neden olmasın. Obama Demokrat Parti'den, Trump Cumhuriyetçi partidendi. Obama Amerika Başkanı iken Hillary Clinton'ın mitingine katıldı, Clinton için oy istedi, 'Oy verin' dedi. Bir insanın bir parti üyesi olması, mitinge katılması hukuk devletinde engel değil” diye konuştu.

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