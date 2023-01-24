  • BIST 5.366,52
  • Altın 1169.158
  • Dolar 18.8024
  • Euro 20.4711
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Milli Eğitim Bakanlığı 1’inci Felsefe Olimpiyatları ödül töreni yapıldı

» »
Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğinde düzenlenen KKTC 1. Felsefe Olimpiyatları’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı 1’inci Felsefe Olimpiyatları ödül töreni yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğinde yapılan KKTC 1. Felsefe Olimpiyatları’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

22 Aralık tarihinde 19 okuldan 36 öğrencinin katıldığı Felsefe Olimpiyatları’nda, birinci Erenköy Lisesi öğrencisi Ufuk Balkan ve öğretmeni Pınar Güler Yılmaz, ikinci 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Aleyna Görkem ve öğretmeni Nihal Salman, üçüncü Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencisi Kemal Canbolat ve öğretmeni Nezihe Karşılı geldi.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı Nuran Direk, olimpiyat jüri üyeleri, katılımcı öğrenci ve öğretmenler katıldı.

İlk 3’e giren öğrencilere ödül olarak Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu tarafından tablet, madalya ve belge, okula ise kupa takdim edilirken, tüm katılımcı öğrencilere “Gençler için Felsefe” kitabı ve katılım belgesi verildi.

Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye Felsefe Kurumu’ndan Nuran Direk’e de plaket takdim etti.

Törende, Felsefe Olimpiyatları’nın 2017-2018-2018 yıllarında Nuran Direk öncülüğünde ülke öğretmenleri Hatice Evliya, Nihal Salman ve Nügen Duru’nun katkılarıyla düzenlendiği ifade edilirken, bu yıldan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenmeye başlandığını ve bundan sonra Bakanlık tarafından yürütüleceği bildirildi.

ÇAVUŞOĞLU: “FELSEFE OLİMPİYATLARI, FARKINDALIĞIN OLUŞTURULMASI ADINA YAKILAN BÜYÜK BİR MEŞALEDİR”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu yıl bakanlık bünyesinde ilk defa felsefe olimpiyatlarının yapıldığına işaret ederek, bu olimpiyatların zamanla okullarda eğitim kalitesinin ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunacağına inanç belirtti.

Çavuşoğlu, “Burada bugün yakılan meşale, farkındalığın oluşturulması adına büyük bir meşaledir. Öğrencilerin kendilerini geliştirmesi, değer yargılarını sorgulamaları açısından büyük bir başlangıçtır” dedi ve Türkiye Felsefe Kurumu’ndan Nuran Direk’e buraya gelip bu farkındalığın yaratılmasına öncülük etmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Gelecek yıl okullarda miminum 2 gün olmak üzere tam gün eğitime geçilmesinin planlandığını aktaran Çavuşoğlu, öğrencilerin okulda geçirdikleri saatleri artırılması, ailelerin dış takviyeler konusunda yükünün azaltılması ve öğretmenlerle birlikte belirlenen hedeflere yürünmesiyle, istenilen başarıya ulaşılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, gelecek yıl okullarda felsefe, spor gibi alanlarda kulüplerin kurulmasıyla okul içi, okullar arası yarışmaların yapılmasını, uluslararası yarışmalara hazır hale getirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, gelişen dünyada Bakanlığın bir çocuğun eğitiminde yeterli olamayacağını, hedefe ulaşılmasının paydaşlarla birlikte olabileceğini belirterek, özellikle öğretmenlerin en büyük role sahip olduğunu, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda erken uyarı sistemi ile sürekli olarak kendilerine bilgi vermelerini beklediklerini ifade etti.

“ÇOK ÇALIŞMALI, ÇOK OKUMALIYIZ. YOLUMUZ UZUN, ENERJİMİZ YÜKSEK”

Çavuşoğlu, geleceğe olan yolculuğun uzun olması, ortaya koydukları bilgilerin dünyayı dolaşabilmesi için çok çalışılması ve çok okunması gerektiğinin altını çizerek, “Yolumuz uzun. Enerjimiz yüksek. Hedefimiz ortak. Bu yolda birlikteyiz” dedi; öğrencilere başarılar, öğretmenlere ise kolaylıklar diledi.

UZUN: “ÖDÜL ALMAK, DERECEYE GİRMEK ÖNEMLİ ANCAK BİR FİKRİ SAVUNMAK ÜZERE BİR YARIŞMAYA KATILMAK BÜYÜK BİR OLAYDIR”

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ise, Felsefe Olimpiyatları ödül töreninde bulunmaktan duyduğu keyif ve mutluluğu ifade ederek, düşünebilmenin, düşünceleri değerlendirebilmenin, savunabilmenin ve yazıya dökebilmenin önemine vurgu yaptı.

Felsefe alanında bir yarışmaya ihtiyaç duyulmasıyla öğretmenlerin başlattıkları girişimlerle kendilerine gelmeleri ve bugüne kadar yaşanan süreç hakkında bilgi veren Uzun, söz konusu olimpiyatların yapılmasının öğrenciler için ne kadar önemli olduğuna değinerek, “Yarışmada ödül almak, derece almak önemlidir. Ancak bir fikri savunmak üzere bir yarışmaya katılabilmek büyük bir olaydır” dedi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri, onları destekleyen öğretmen ve ailelerini kutlayan Uzun, öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebileceği, felsefi düşünceleri paylaşabilecekleri ortamlar yaratmak adına ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NorthernLAND Group’tan 100 bin TL’lik destek!24 Ocak 2023 Salı 18:45
  • Patateste itirazlar perşembe günü tamamlanıyor!24 Ocak 2023 Salı 18:34
  • İlkokul öğrencilerinin aşıları tamamlandı: Toplam 2 bin 868 doz aşı yapıldı24 Ocak 2023 Salı 18:25
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları24 Ocak 2023 Salı 18:00
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerlik duyurusu yayımladı24 Ocak 2023 Salı 17:41
  • Ertuğrloğlu: Çıktığımız yeni yoldan geri dönüş yoktur24 Ocak 2023 Salı 17:29
  • Motosiklet Eylem Komitesi: Sözler tutulmazsa şok eylemler başlayacak24 Ocak 2023 Salı 17:15
  • İmdadına Başkan Amcaoğlu yetişti!24 Ocak 2023 Salı 17:11
  • Beklenen ödeme yapıldı!24 Ocak 2023 Salı 17:10
  • Şan: Vergi matrahları ve maaş artışları bugün Bakanlar Kurulu'nda24 Ocak 2023 Salı 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti