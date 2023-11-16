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Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi komitede, DAÜ'de gündeme alındı!

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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç  ve sabah saatlerinde Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapan DAÜ-SEN yetkilileri de toplantıya katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi komitede, DAÜ'de gündeme alındı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 9 milyar 848 milyon 44 bin 900 TL’lik 2024 bütçesi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlandı.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığında saat 10.45’te başlayan komite toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı bürokratları hazır bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç  ve sabah saatlerinde Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapan DAÜ-SEN yetkilileri de toplantıya katıldı.

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