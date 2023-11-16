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Milli Eğitim Bakanlığı: "Gazimağusa TMK'daki duvar çatlağının onarımı yapıldı"

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"Okulların yapısal sıkıntılarını gidermek amacıyla yürütülen çalışmalar, Gazimağusa TMK'de de devam ediyor"
Milli Eğitim Bakanlığı: "Gazimağusa TMK'daki duvar çatlağının onarımı yapıldı"

Milli Eğitim Bakanlığı, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ile ilgili yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, okulların yapısal sorunlarını çözme ve öğrenci ile öğretmenlere daha güvenli bir ortam sağlama amacıyla yürütülen çalışmaların Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde de devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Okul İdaresi tarafından tespit edilen eksikliklerin Bakanlığa iletilerek, mühendisler tarafından yapılan incelemeler sonucunda gerekli onarımların mesai kavramı gözetmeksizin gerçekleştirildiği vurgulandı. Ayrıca, bugün medya organlarına yansıyan görüntülerin, Okul İdaresi tarafından Bakanlığa bildirilmiş ve iki blok arasında bulunan dilatasyon/eklenti yerlerinde tespit edilen çatlakların aynı gün içinde okulda bulunan ekipler tarafından onarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu hassas dönemde halkın doğru bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapılarak, medya organlarından daha dikkatli olmaları ve haberlerde doğruluktan ödün verilmemesi istendi. 

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