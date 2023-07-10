Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Gücü arasında protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü arasında Meral Vedat Ertüngü Lisesi’ne sentetik futbol sahası yapımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Osman Karamanlı imza koydu.

Protokol kapsamında China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, karakterli ve özgüveni yüksek sporcuların yetişmesine katkı koymak amacıyla Meral Vedat Ertüngü Lisesi’ne uluslararası standartlarda futbol sahası inşa edecek. Okul saatleri içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulacak olan saha, okul saatleri dışında ise Gençlik Gücü Spor Kulübü altyapı oyuncularına hizmet verecek.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, bugün itibarıyla Bir Okul da Sen Yap kampanyasını genişleterek, “Ülken için sen de Yap” kampanyasını hayata geçirdiklerine dikkat çekti ve kampanyanın ilk imzasını da China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulubü ile imzaladıklarını dile getirdi.

Ülke gençliğine ve eğitimine yaptıkları destekten dolayı China Bazaar Gençlik Gücü’ne teşekkürlerini ileten ve “Ülke gençliğine hizmet eden ve destek veren herkesle birlikte yürüme noktasında fikir birliğimiz vardır.” diyerek ülkenin imkanlarını birleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, yürüttükleri ortak iş birliği ile uluslararası standartlardaki sentetik çim sahayı Meral Vedat Ertüngü Lisesi’ne kazandıracaklarını söyledi.

China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry’nin de ülkede birçok alanda yatırımlarının bulunduğunu ve spora, eğitime, kültüre, sağlığa katkı sağladığını belirten Çavuşoğlu, eğitime verdikleri destekten dolayı Igbal’e teşekkür etti.

KARAMANLI

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Osman Karamanlı ise ülkenin geleceği olan çocuklara ve eğitime destek vermekten dolayı mutluluk duyduklarını söyleyerek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Hayata geçirecekleri projeye sponsorları olan China Bazaar’ın da çok büyük katkı koyduğunu belirten Karamanlı, ülke sporuna ve Gençlik Gücü Spor Kulübü’ne verdikleri desteklerden ötürü China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry’e teşekkürlerini iletti.