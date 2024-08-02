Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

İstanbul Üniversitesi’nde, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İstanbul Üniversitesi adına Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken tarafından imza konulan protokol ile İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında, İstanbul Üniversitesi tarafından özel kontenjan ayrılacak ve KKTC uyruklu öğrencilerin, İstanbul Üniversitesi lisans programlarında öğretim görmesi için iş birliği yapılacak.

Protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışİlişkiler Dairesi tarafından belirlenen kontenjanlara müracaat eden öğrencilerin akademik değerlendirmeleri, yine Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından yapılacak ve daha sonra, yapılan akademik değerlendirme sonuçları İstanbul Üniversitesi’ne bildirilecek. İstanbul Üniversitesi ise nihai değerlendirmeyi yapıp, kayıt hakkı kazanan öğrencilere ve Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine gerekli bilgilendirmeleri yapacak.

Çavuşoğlu

Protokol imza töreninde kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, imzalanan protokol ile iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım attıklarını söyledi.

“Öğrencilerimizin Türkiye’nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi’nde eğitim alma fırsatı bulacak olmaları bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Bu iş birliği ile öğrencilerimizin kendilerini geliştirebileceklerine ve ülkemize katkı sağlayacak bireyler olarak yetişeceklerine inanıyorum.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, ülke gençliğinin önünü açacak ve fırsatlar yaratacak bu tür iş birliklerine imza koymaya devam edeceklerini söyledi.

Ülke gençlerine destek vermek, onları motive etmek ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için böylesi adımlar attıklarını belirten ve Kıbrıslı Türk öğrencilere İstanbul’da eğitim alma fırsatı sağlayan İstanbul Üniversitesi’ne ve Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’a teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, imza konulan protokolün Kıbrıslı Türk öğrencilere ve İstanbul Üniversitesine hayırlı olmasını diledi.

Güldiken

İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken ise konuşmasında, İstanbul Üniversitesi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelecek öğrencileri en iyi şekilde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

KKTC’den gelecek öğrencilerin İstanbul Üniversitesi’ne değer katacağını ve onlara her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirten Güldiken, imzalanan protokol ile KKTC’li öğrencilerin İstanbul Üniversitesi’nde lisans eğitimi almaları için önemli bir fırsat yaratıldığını ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlandığını sözlerine ekledi.

İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Güldiken, anlamlı ziyaret için Bakan Nazım Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu “Belgelerle Kıbrıs” sergisini gezdi

Bakan Çavuşoğlu, protokolün imzalanmasının ardından İstanbul Üniversitesi’nde yer alan “Belgelerle Kıbrıs” sergisini gezdi.