Milli Eğitim Bakanlığı ile KTEV Arasında Protokol

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) arasında eğitim - öğretim faaliyetlerinin yapılabilmesi amacıyla iki adet konteyner sınıf alımına ilişkin protokol imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs imza koydu.

Protokol kapsamında, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne yerleştirilmek üzere 48 m2’den oluşan konteyner sınıflar, altyapısı sağlanmış bir şekilde KTEV tarafından alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edecek.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, 6 Şubat’tan sonra oluşan hassasiyet sonrası daha sağlıklı eğitim ortamları yaratmak adına okulların kontrol sürecine girdiğini belirtti.

Okulların tadilatının yapılması, güçlendirilmesi ve yenilenmesi için başlattıkları kampanyaya halkın, kurumların ve hayırsever iş insanlarının büyük destek verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, Bir Okul da Sen Yap kampanyasını genişleterek her kesimin kendi ölçeğinde destek verebilmesi adına Bir Sınıf da Sen Yap kampanyasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Bir Sınıfta Sen Yap kampanyasının ilk protokolünü de KTEV ile imzaladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, KTEV’in altyapısı hazırlanmış şekilde iki konteyner sınıf hibe edeceğini belirtti.

Prefabrik yapıların okullara ulaştırılması noktasında Sanayi Odası ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile büyük bir seferberlik içerisinde olduklarını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Buradan tüm halkımıza seslenmek istiyorum. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına ülkemizde var olan tüm kaynakları kullanmaya çalışıyoruz. Yeni eğitim yılında eksiğimiz kalmayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda Bir Sınıf da Sen Yap kampanyasına iki sınıfla katılarak, eğitime verdikleri destekten ötürü öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar adına KTEV’e teşekkürlerini iletti.

ÖRS

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ise Vakfın kuruluşundan itibaren en önemli amaçlarından biri olan okulların altyapılarına destek olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmasında “Deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın üzüntüsünü yaşıyoruz.” ifadelerine yer veren Örs, Vakıf olarak öğrencilerin daha güvenli ortamlarda ders yapabilmeleri adına Gazimağusa TMK’ya iki konteyner sınıf yaparak Bakanlığın başlattığı kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

Örs konuşmasının sonunda Bakanlıkla birlikte iş birliklerinin ve dayanışmalarının devam edeceğini de belirterek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.