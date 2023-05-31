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Milli Eğitim Bakanlığı ile KTOEÖS görüştü: Sendika yetkili kurulları ile toplantı yapacak

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Milli Eğitim Bakanlığı ile KTOEÖS görüştü: Sendika yetkili kurulları ile toplantı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı ile KTOEÖS görüştü: Sendika yetkili kurulları ile toplantı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile yapılan görüşme sonrasında açıklama yaptı.

Şirket’in açıklaması şöyle;
“30 Mayıs 2023 tarihinde yaptığımız çağrıya istinaden, Bakanlığımız ile KTOEÖS arasında bugün bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Bu görüşmede, öğretmenlerin yer değiştirmeleri (nakiller) ve 2. Dönem sonu sınavlarının yapılamaması ile ilgili konular görüşülmüştür.

Gelinen noktada, KTOEÖS’ün yetkili kurullarında, görüşülen konularla ilgili değerlendirme yapma ihtiyacı tarafımıza iletilmiştir.

Sendikanın yetkili kurulları ile yapacağı toplantı sonucunun olumlu olması halinde, Akademik Takvimin 1 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmasını hedeflenmektedir.”

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