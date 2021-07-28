Milli Eğitim Bakanlığı KPSS öncesi PCR Test Zorunluluğunu Duyurdu

2021-KPSS LİSANS SINAVI PCR TESTLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

1 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye ile eş zamanlı iki oturum şeklinde düzenlenecek 2021 - KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri) sınavında görev alacak personelin ve sınava girecek olan adayların, Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulu’nun önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde, PCR testi yaptırmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda görev alacak personel ile sınava girecek olan adaylar PCR testlerini, ilçelerde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı PCR test merkezlerinde (açık olduğu süre içerisinde) veya kimlik kartı ile sınav giriş belgelerini ibraz ederek kendileri için oluşturulan;

Lefkoşa’da Kolan Hastanesi (Perşembe, Cuma tam gün, Cumartes i saat 14.00’e kadar) ,

Gazimağusa’da Mağusa Tıp Merkezi (Perşembe - Cuma 08.00 - 16.30, Cumartesi 08.00-12.00 saatleri arası) ve