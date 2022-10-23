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Mi̇lli̇ Eğiti̇m Bakanlığı, “Muhaceret İşlemleri̇ ile İlgi̇li̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme” broşürü dağıttı

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Mi̇lli̇ Eğiti̇m Bakanlığı, “Muhaceret İşlemleri̇ ile İlgi̇li̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme” broşürü dağıttı
Mi̇lli̇ Eğiti̇m Bakanlığı, “Muhaceret İşlemleri̇ ile İlgi̇li̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme” broşürü dağıttı

Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi tarafından hazırlanan “Muhaceret İşlemleri ile İlgili Bilinmesi Gerekenler” isimli bilgilendirme broşürü, Ercan Havalimanı’nda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katıldığı organizasyonla KKTC üniversitelerinde eğitim almaya gelen öğrencilere dağıtıldı. 

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni akademik yılın başlamasının ardından KKTC üniversitelerine kayıt yapma hakkı kazanarak, yurt dışından ülkemize eğitim almaya gelen öğrencilerin, ülkeye girişlerinde yürütülen muhaceret işlemleri hakkında Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

“Öğrenci Dostu Ada” projesi kapsamında muhaceret işlemlerini tamamlayan öğrencilerle sohbet eden ve başarılı bir eğitim süreci geçirmelerini temenni eden Çavuşoğlu, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından hazırlanan “Muhaceret İşlemleri ile İlgili Bilinmesi Gerekenler” isimli bilgi broşürünü öğrencilere takdim etti.

Yürütülen muhaceret işlemlerini de yerinde takip eden Çavuşoğlu, öğrenci girişlerinde yaşanılan sıkıntılar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler esnasında Bakan Çavuşoğlu’na Polis Muhaceret Dairesi Müdürü Fevzi Öztümen, Ercan Polis Güvenlik Amiri Erkan Demirdağ, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ve Daire personeli eşlik etti. 

Çavuşoğlu incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerin muhaceret işlemlerini yerinde incelemek ve hazırlanan bilgilendirme broşürlerini öğrencilere vermek için Ercan Havalimanı’nı ziyaret ettiklerini söyledi. 
“Aldığımız önlemlerle, gelebilecek birçok sorunu engelledik.”

 

Ercan’da görev yapan Muhaceret Polisi ile Ercan Havalimanı işletmecilerine sağladıkları ortam ve gerçekleştirdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, “Öğrenci Dostu Ada” projesi kapsamında öğrencilerin karşılaştığı tüm sorunların giderilmesi adına çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “Polisimize ve üniversitelerimize YÖKAS kayıtlarımıza erişimlerini sağladık. Bu bağlamda, ülkeye girişlerde, Polisimiz ile iş birliği içerisinde çalışarak, aldığımız önlemlerle birlikte gelebilecek birçok sorunu engellediğimizi düşünüyorum.” dedi. 

 

“Yapacağımız çalışmayla, hem öğrencilerimize hem de polisimize yardımcı olacağız.”
Yaptıkları incelemelerde, yaşanan aksaklıkları yerinde tespit ettiklerini ve sorunların çözümü için yeni bir düzenleme daha yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, yakın bir dönemde yeni bir çalışma yapacaklarını ve Bakanlık olarak hem öğrencilere hem de polise yardımcı olacaklarını söyledi. 

Öğrencilerin ülkeye gelmeden önce yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmelerin Bakanlığın resmi web sayfasından daha önce paylaşıldığını belirten Çavuşoğlu, ülkeye geldikten sonra yapılacak olan işlemlerle ilgili hazırlanan bilgilendirme broşürlerinin öğrencilere dağıtılmaya başlandığını da ifade etti. 

Çavuşoğlu, Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında Bakanlık olarak görevlerinin KKTC’yi dünyaya tanıtmak ve oluşabilecek istismarları önleyici tedbirler almak olduğunu da sözlerine ekledi.

Öğrencilerin adaya giriş süreçlerinde Polis, Ercan Havalimanı personeli ve Bakanlığın koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, süreç içerisinde emeği geçen tüm kurumlara ve çalışanlarına teşekkür etti. 

Çavuşoğlu, ayrıca T&T Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı’dan Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni terminal hakkında bilgi aldı.
 
Hazırlanan bilgilendirme broşürü ile yurt dışından gelecek olan öğrencilerin adaya girişlerinde ve girdikten sonra yapacakları işlemlerde yaşayabilecekleri sorunların en aza indirilmesi amaçlanırken, broşürde öğrencilerin online olarak muhaceret işlemlerini sorunsuz bir şekilde nasıl yapacakları ve herhangi bir sorun yaşadıkları zaman hangi birimlere başvuracakları belirtiliyor.

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