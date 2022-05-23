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Milli Eğitim Bakanlığı: öğrenciler başarılar elde ederek ülkeye gurur yaşattı

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Milli Eğitim Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs’tan bazı öğrencilerin Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki spor müsabakalarından başarılar elde ederek ülkeye gurur yaşattığını kaydetti.
Milli Eğitim Bakanlığı: öğrenciler başarılar elde ederek ülkeye gurur yaşattı

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, öğrencilerin Türkiye’deki okul sporları müsabakaları ve yarışlarında tarihi başarılara imza attıkları belirtildi.

Açıklamada, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından organize edilen KKTC Okul Sporları müsabakaları ve yarışmalarında bireysel ve takım olarak birinci gelerek, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılan turnuvalara katılmaya hak kazanan öğrencilerin başarıları paylaşıldı:

  • Emre Kaplan’dan Türkiye Şampiyonluğu

İskele EVKAF Türk Maarif Koleji Öğrencisi Emre Kaplan, 20-22 Mayıs tarihlerinde Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Okullar Arası Bisiklet Yıldızlar ve Gençler A/B (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği yarışlarının ilk gününde 8 kilometrelik mesafeden oluşan ‘Bireysel Zaman Karşı’ (TT) yarışta Genç Erkek B kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

İkinci gün, 27 kilometrelik yol yarışı parkuruna çıkan Emre Kaplan, kendi kategorisinde yine Türkiye birincisi oldu çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

  • Çanakkale Ortaokulu Yıldız Erkeklerde Türkiye Şampiyonu

Çanakkale Ortaokulu ise yine Balıkesir’de gerçekleştirilen Türkiye Okullar Arası Bisiklet Yarışları yıldız erkekler kategorisinde takım olarak Türkiye şampiyonu oldu.

Mustafa Çavuş, Asım Öngün ve Ömer Yalçın’dan oluşan Çanakkale Ortaokulu Yıldız Erkek Bisiklet Takımı, tüm rakiplerinden en iyi dereceyi elde ederek takım klasmanında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

  • Taygun, 21.56’lık derecesi ile Türkiye şampiyonu

Girne Amerikan Koleji öğrencisi Taygun Derviş ise Kayseri’de devam eden Atletizm Liseli Gençler Türkiye şampiyonasında 200m Liseli Gençler kategorisinde elde ettiği 21.56’lık derecesi ile Türkiye Şampiyonu oldu ve Kıbrıs Liseli Gençler rekorunu kırdı.

  • Levent Koleji Kız Basketbol Takımı Türkiye İkincisi

Levent Koleji Kız Basketbol Takımı da önemli bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Afyonkarahisar’ın ev sahipliğini yaptığı Okul Sporları U15 Türkiye Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak adını finale yazdıran Levent Koleji basketbol takım, kıran kırana geçen final maçında Özel Arı Ortaokulu’na 50-48 kaybederek Türkiye ikincisi oldu.

Ayşe Günerman Özılgaz yönetimindeki Levent Koleji takımı, Afyonkarahisar’daki şampiyonadan ikincilik kupasıyla dönerek ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

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