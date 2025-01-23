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Milli Eğitim Bakanlığı: Sınavların iptal edildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır

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Milli Eğitim Bakanlığı: Sınavların iptal edildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Milli Eğitim Bakanlığı: Sınavların iptal edildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Bolu’da meydana gelen yangın nedeniyle sınavların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edildiği” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal medyada yayılan “Bolu’da meydana gelen yangın nedeniyle sınavların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edildiği” yönündeki haberleri gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu tür haberlerin kaynağı belli olmayıp, halkımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi açıklamalarını dikkate almasını önemle rica ederiz. Resmi duyurularımız, Bakanlığımızın web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır” denildi.

 

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