Milli Eğitim Bakanlığı sitelerine erişim sağlanamayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Birimi, bilişim sistemlerine yapılacak olan bakım, onarım ve güncelleme işlemlerinden dolayı bakanlığa bağlı internet sitelerine saat 14:00 – 18:00 arasında erişim sağlanamayacağını duyurdu.

Verilen bilgiye göre bu kapsamda bakanlığa bağlı mebnet.net, YOBİS, YÖKAS, Uzaktan Eğitim Merkezi, EBA, mail vb. internet siteleri belirtilen saatler arasında hizmet veremeyecek. Gerçekleştirilecek bakım, onarım ve güncelleme işlemlerinin ardından sistem yeniden hizmet vermeye başlayacak.