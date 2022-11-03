Milli Eğitim Bakanlığı: Taşeron şirket görevde olmaya devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda temizlik hizmeti veren taşeron şirketin görevde olmaya devam edeceğini ve söz konusu şirketin çalışanı olmayan kişilerin okullarda bulunmasının hukuki zemininin olmadığını açıklandı

Devlet okullarında temizlik hizmeti veren Cumero İnşaat Emlak ve Danışmanlık Hizmetleri Limited isimli şirket görevde olmaya devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen bildiride, 25 Ağustos 2022 tarihinde yapılan sözleşme neticesinde, ihale şartnamesinde belirtilen okullarda yürütülen temizlik hizmetlerinin taşeron şirket tarafından yürütüleceği ve okullarda görev alacak personelin de ilgili ilgili tarafından belirleneceği açıklandı.

Bildiride, söz konusu ihale sonucuna bağlı olarak bakanlık ve bakanlığa bağlı okullarda ilgili firmadan hizmet alımında herhangi bir değişiklik olmadığı da belirtildi.

Konuyla ilgili hukukçulara danışıldığının belirtildiği açıklamada, şirket tarafından görevlendirilmeyen ve/veya şirket çalışanı olmayan kişilerin okullarda bulunmasının hukuki zemini olmadığı bildirildi.