  • BIST 4.105,46
  • Altın 976.238
  • Dolar 18.613
  • Euro 18.1715
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Milli Eğitim Bakanlığı: Taşeron şirket görevde olmaya devam edecek

» »
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda temizlik hizmeti veren taşeron şirketin görevde olmaya devam edeceğini ve söz konusu şirketin çalışanı olmayan kişilerin okullarda bulunmasının hukuki zemininin olmadığını açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı: Taşeron şirket görevde olmaya devam edecek

Devlet okullarında temizlik hizmeti veren Cumero İnşaat Emlak ve Danışmanlık Hizmetleri Limited isimli şirket görevde olmaya devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen bildiride, 25 Ağustos 2022 tarihinde yapılan sözleşme neticesinde, ihale şartnamesinde belirtilen okullarda yürütülen temizlik hizmetlerinin taşeron şirket tarafından yürütüleceği ve okullarda görev alacak personelin de ilgili ilgili tarafından belirleneceği açıklandı.

Bildiride, söz konusu ihale sonucuna bağlı olarak bakanlık ve bakanlığa bağlı okullarda ilgili firmadan hizmet alımında herhangi bir değişiklik olmadığı da belirtildi.

Konuyla ilgili hukukçulara danışıldığının belirtildiği açıklamada, şirket tarafından görevlendirilmeyen ve/veya şirket çalışanı olmayan kişilerin okullarda bulunmasının hukuki zemini olmadığı bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne Anlamlı Bağış03 Kasım 2022 Perşembe 19:20
  • Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arası yol trafik akışına kapatılacak03 Kasım 2022 Perşembe 19:14
  • Boğaz piknik alanında çevre temizliği etkinliği yapıldı03 Kasım 2022 Perşembe 18:51
  • Cimnastik Federasyonu’ndan, Karavezirler’e teşekkür ziyareti03 Kasım 2022 Perşembe 18:44
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Yönetimini Kabul Etti03 Kasım 2022 Perşembe 18:36
  • Yükseköğretimde affı öngören yasa tasarısı komitede onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi03 Kasım 2022 Perşembe 18:29
  • Thalassaemia Derneği engelli istihdamı istiyor!03 Kasım 2022 Perşembe 18:17
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi03 Kasım 2022 Perşembe 17:58
  • Taçoy'dan Açıklama!03 Kasım 2022 Perşembe 17:53
  • Ekim ayı hayat pahalılığı açıklandı03 Kasım 2022 Perşembe 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti