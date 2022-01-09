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Milli Eğitim Bakanlığı: Yüz Yüze Eğitim Devam Edecek

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Milli Eğitim Bakanlığı: Yüz Yüze Eğitim Devam Edecek
Milli Eğitim Bakanlığı: Yüz Yüze Eğitim Devam Edecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir kararı olmadığını hatırlatarak,  eğitimin planlandığı üzere yüz yüze devam edeceğini  açıkladı.

Bakanlık basın bürosu aracılığı ile bu konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Değerli velilerimiz ve eğitim camiamızın önemli neferleri öğretmenlerimiz; Omikron varyantı sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz genelinde ve eğitim kurumlarımızda koronavirüs vaka ve temaslı sayılarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda, okullarımızda uygulanan pandemi tedbirlerini artırmış ve bulaşın önlenmesi adına genel tarama testlerine başlanmıştır. Daha önce de defalarca vurguladığımız gibi tüm halkımızın bilmesini isteriz ki, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, okul personelinin ve velilerimizin sağlığı bizler için ilk sıradadır.”

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yüz yüze eğitime ara verilmesi ve online eğitime geçilmesine yönelik herhangi bir kararı yoktur. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar imzasıyla bakanlığımıza gönderilen yüz yüze eğitim hakkındaki SAB.0.00-172/02-22/E.75 sayılı karar aynen şöyledir:

“İlgide kayıtlı yazınıza istinaden Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kendisine iletilen veriler ile Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve diğer komitelerin önerileri doğrultusunda okullar ile ilgili karar yüz yüze eğitimin devam etmesi yönündedir. Komite günlük epidemiyolojik verileri takip etmeye devam etmekte olup bu veriler doğrultusunda ileriki günlerde Bakanlığınızı bilgilendirmeye devam edecektir.”
 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlara uymak ve uygulamakla yükümlü olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, okullarımızda yürütülen eğitim sürecinin planlandığı üzere yüz yüze devam edeceğine dikkat çekeriz.”

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